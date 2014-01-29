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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 29 января 2014
Штутгарт
29.01.2014, среда, 23:00
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
28'
В. Ибишевич
76'
К. Писарро
90+3'
Т. Алькантара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Т. Алькантара
Пас отдал
Рафинья
Замена
С. Сарарер
️️️️
М. Абделлауе
90'
+2
88'
Замена
Д. Контенто
️️️️
М. Гетце
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Вернер
86'
Желтая карточка
М. Харник
82'
82'
Желтая карточка
Д. Боатенг
76'
ГОЛ! 1:1!
К. Писарро
Пас отдал
Т. Алькантара
Желтая карточка
А. Бока
75'
Замена
А. Бока
️️️️
Г. Сакаи
65'
60'
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Кроос
60'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
Г. Сакаи
57'
56'
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
А. Рюдигер
51'
50'
Желтая карточка
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Абделлауе
28'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
34
Константин Рауш
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Мартин Харник
ПП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
(К)
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
10
Джердан Шакири
ЛП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
38
Илли Саллахи
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-1-2-3
26
Ульрайх
34
Рауш
5
Швааб
22
Рюдигер
2
Сакаи
8
Хедира
78
Ляйтнер
22
Харник
25
Абделлауе
11
Ибишевич
11
Вернер
4-1-3-1-1
1
Нойер
13
Рафинья
4
Данте
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
8
Кроос
6
Алькантара
10
Шакири
27
Гетце
13
Мюллер
11
Вернер
16
Траоре
16
Траоре
11
Вернер
2
Сакаи
15
Бока
15
Бока
2
Сакаи
25
Абделлауе
23
Сарарер
23
Сарарер
25
Абделлауе
27
Гетце
26
Контенто
26
Контенто
27
Гетце
8
Кроос
14
Писарро
14
Писарро
8
Кроос
10
Шакири
9
Манджукич
9
Манджукич
10
Шакири
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
Главный тренер
Томас Шнайдер
38
Илли Саллахи
ЦЗ
22
Том Штарке
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
Остались в запасе
38
Илли Саллахи
ЦЗ
22
Том Штарке
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Томас Шнайдер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Штутгарт - Бавария
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая)
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