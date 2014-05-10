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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 10 мая 2014
Бавария
10.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
90+1'
К. Писарро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
90'
+1
77'
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Максим
73'
Желтая карточка
Д. Дидави
Желтая карточка
Данте
67'
65'
Замена
Какау
️️️️
В. Ибишевич
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
63'
43'
Замена
Д. Дидави
️️️️
А. Бока
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Б. Швайнштайгер
35'
Травма
Б. Швайнштайгер
34'
Желтая карточка
Т. Кроос
20'
19'
Желтая карточка
А. Бока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
10
Арьен Роббен
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Карлос Груэсо
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЛФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
18
Какау
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нойер
5
Алаба
5
ван Бюйтен
4
Данте
13
Рафинья
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Роббен
13
Мюллер
9
Манджукич
4-3-2-1
26
Ульрайх
2
Сакаи
22
Рюдигер
5
Нидермайер
15
Бока
44
Максим
4
Гентнер
34
Рауш
16
Траоре
11
Груэсо
11
Ибишевич
31
Швайнштайгер
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
31
Швайнштайгер
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
15
Бока
10
Дидави
10
Дидави
15
Бока
11
Ибишевич
18
Какау
18
Какау
11
Ибишевич
44
Максим
11
Вернер
11
Вернер
44
Максим
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Альянц Арена
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