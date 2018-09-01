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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 01 сентября 2018
Штутгарт
01.09.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
37'
Л. Горецка
62'
Р. Левандовски
76'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
76'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
62'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Горецка
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Даниэль Дидави
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
3-2-3-2
20
Цилер
3
Аого
2
Инсуа
32
Баумгартль
28
Павар
24
Маффео
4
Гентнер
8
Кастро
25
Аскасибар
11
Донис
27
Гомес
3-1-4-2
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
17
Боатенг
6
Киммих
10
Роббен
6
Алькантара
27
Горецка
7
Рибери
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Штутгарт - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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