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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 28 апреля 2012
Бавария
28.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
32'
М. Гомес
90+2'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
И. Олич
+2
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Харник
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Н. Петерсен
️️️️
И. Олич
Замена
Ю. Шибер
️️️️
С. Оказаки
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Усами
Замена
М. Дельпьер
️️️️
В. Квист
Замена
Д. Алаба
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
Г. Нидермайер
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
32
Даниэль Праньич
ЦП
33
Такаши Усами
АП
40
Ивица Олич
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ПАЗ
2
Готоку Сакаи
ЛВ
6
Вилльям Квист
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
24
Максимильян Ридмюллер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-1-2-2-2
22
Бутт
26
Контенто
28
Бадштубер
13
Рафинья
14
Густаво
44
Тимощук
32
Праньич
33
Усами
40
Олич
27
Гомес
13
Мюллер
2-2-2-2-2
26
Ульрайх
3
Родригес
5
Нидермайер
3
Молинаро
6
Квист
15
Хайнал
4
Гентнер
22
Харник
2
Сакаи
11
Ибишевич
30
Оказаки
27
Гомес
5
Алаба
5
Алаба
27
Гомес
33
Усами
10
Роббен
10
Роббен
33
Усами
40
Олич
18
Петерсен
18
Петерсен
40
Олич
22
Харник
16
Траоре
16
Траоре
22
Харник
6
Квист
15
Дельпьер
15
Дельпьер
6
Квист
30
Оказаки
20
Шибер
20
Шибер
30
Оказаки
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
24
Максимильян Ридмюллер
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
24
Максимильян Ридмюллер
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Бавария - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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