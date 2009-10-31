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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 31 октября 2009
Штутгарт
31.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
+1
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Э. Брафхайд
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Замена
М. Демичелис
️️️️
Д. ван Бюйтен
Травма
Д. ван Бюйтен
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
Л. Тони
Замена
Л. Тони
️️️️
М. Клозе
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
К. Треш
Желтая карточка
З. Кузманович
Желтая карточка
М. Дельпьер
18'
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
Р. Хильберт
️️️️
Р. Осорио
14'
Травма
Р. Осорио
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
28
Кристиан Треш
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
11
Александр Глеб
АП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Марк ван Боммел
(К)
ОП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
АП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Леманн
15
Бока
15
Дельпьер
35
Таски
3
Осорио
28
Треш
8
Кузманович
0
Хитцльшпергер
11
Глеб
20
Шибер
19
Марика
4-1-1-1-3
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
28
Брафхайд
6
ван Боммел
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
27
Гомес
11
Клозе
28
Треш
10
Гебхарт
10
Гебхарт
28
Треш
3
Осорио
19
Хильберт
19
Хильберт
3
Осорио
19
Марика
88
Погребняк
88
Погребняк
19
Марика
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
28
Брафхайд
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
28
Брафхайд
11
Клозе
18
Тони
18
Тони
11
Клозе
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
33
Александер Штольц
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Штутгарт - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Кемптер
(Саульдорф)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:25 (прямая)
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