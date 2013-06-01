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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 01 июня 2013
Бавария
01.06.2013, суббота, 22:00
Германия. Кубок, Финал
3 : 2
Завершен
Штутгарт
37'
Т. Мюллер (П)
48'
М. Гомес
61'
М. Гомес
71'
М. Харник
80'
М. Харник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Штутгарт
Желтая карточка
М. Манджукич
90'
+3
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
90'
85'
Желтая карточка
А. Бока
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Роббен
84'
80'
ГОЛ! 3:2!
М. Харник
75'
Замена
Какау
️️️️
И. Траоре
71'
ГОЛ! 3:1!
М. Харник
Пас отдал
Г. Сакаи
67'
Замена
Г. Сакаи
️️️️
К. Молинаро
62'
Замена
С. Оказаки
️️️️
А. Максим
Замена
М. Манджукич
️️️️
М. Гомес
62'
ГОЛ! 3:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
61'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
50'
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Лам
48'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Мюллер
37'
36'
Желтая карточка
И. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Артур Бока
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
18
Какау
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
5
Алаба
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
21
Лам
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
7
Рибери
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
4-2-3-1
26
Ульрайх
5
Нидермайер
35
Таски
22
Рюдигер
3
Молинаро
15
Бока
4
Гентнер
22
Харник
44
Максим
16
Траоре
11
Ибишевич
10
Роббен
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Роббен
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
27
Гомес
9
Манджукич
9
Манджукич
27
Гомес
3
Молинаро
2
Сакаи
2
Сакаи
3
Молинаро
16
Траоре
18
Какау
18
Какау
16
Траоре
44
Максим
30
Оказаки
30
Оказаки
44
Максим
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Спорт 1" 21:55 (прямая)
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