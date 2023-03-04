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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 04 марта 2023
Штутгарт
04.03.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
88'
Х. Хосе Переа
39'
М. де Лигт
62'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Бавария
ГОЛ! 1:2!
Х. Хосе Переа
Пас отдал
Т. Томаш
88'
Замена
Н. Нартей
️️️️
Д. Загаду
85'
Замена
Э. Мийо
️️️️
А. Каразор
85'
82'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Л. Горецка
82'
Замена
Б. Павар
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Силас
74'
Замена
Т. Томаш
️️️️
К. Фюрих
74'
63'
Замена
С. Мане
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
63'
Замена
Л. Сане
️️️️
Д. Мусиала
63'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
62'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Ж. Диаш
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. де Лигт
Пас отдал
Д. Мусиала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Йоша Вагноман
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
3-3-1-3
1
Бредлов
21
Ито
23
Загаду
15
Мавропанос
16
Каразор
3
Эндо
3
Антон
78
Харагучи
23
Диаш
26
Силас
10
Фюрих
4-1-1-2-2
1
Зоммер
44
Станишич
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Мусиала
21
Коман
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
23
Загаду
28
Нартей
28
Нартей
23
Загаду
16
Каразор
20
Мийо
20
Мийо
16
Каразор
23
Диаш
10
Кулибали
10
Кулибали
23
Диаш
26
Силас
9
Переа
9
Переа
26
Силас
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
13
Мюллер
28
Павар
28
Павар
13
Мюллер
27
Горецка
8
Гравенберх
8
Гравенберх
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
10
Мане
10
Мане
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
10
Сане
10
Мусиала
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Йоша Вагноман
ПЗ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Йоша Вагноман
ПЗ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Штутгарт - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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Штутгарт
Бавария
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
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Игрок «Баварии» раскритиковал свой клуб из-за ситуации с Мусиалой
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