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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 19 октября 2024
Бавария
19.10.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Штутгарт
57'
Г. Кейн
60'
Г. Кейн
80'
Г. Кейн
89'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Штутгарт
ГОЛ! 4:0!
К. Коман
89'
86'
Замена
А. Чейз
️️️️
Й. Вагноман
Замена
Л. Горецка
️️️️
Д. Упамекано
82'
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
80'
74'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Д. Ундав
74'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Д. Левелинг
69'
Желтая карточка
Д. Левелинг
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Олисе
68'
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
68'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Р. Геррейру
68'
66'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Р. Хендрикс
66'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Э. Демирович
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
60'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Й. Киммих
57'
53'
Желтая карточка
Д. Ундав
Замена
Ж. Палинья
️️️️
А. Павлович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
13
Мюллер
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
24
Руо
32
Ридер
26
Ундав
18
Левелинг
9
Демирович
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
2
Упамекано
27
Горецка
27
Горецка
2
Упамекано
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
4
Вагноман
91
Чейз
91
Чейз
4
Вагноман
9
Демирович
20
Мийо
20
Мийо
9
Демирович
18
Левелинг
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
18
Левелинг
26
Ундав
19
Туре
19
Туре
26
Ундав
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
6
10
Офсайды
2
2
Количество передач
695
353
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.27
0.4
Матчи команд
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
75000
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