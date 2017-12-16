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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 16 декабря 2017
Штутгарт
16.12.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
79'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
79'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
К. Коман
Желтая карточка
А. Бек
71'
Желтая карточка
Д. Аого
53'
31'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-2-3-2
20
Цилер
28
Бадштубер
32
Баумгартль
32
Бек
3
Аого
28
Павар
19
Озкан
4
Гентнер
25
Аскасибар
9
Теродде
77
Аколо
3-2-2-2-1
26
Ульрайх
15
Хуммельс
17
Боатенг
13
Рафинья
88
Мартинес
6
Киммих
8
Толиссо
23
Видаль
23
Родригес
21
Коман
9
Левандовски
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
29
Такума Асано
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Штутгарт - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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