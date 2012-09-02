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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 02 сентября 2012
Бавария
02.09.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
6 : 1
Завершен
Штутгарт
33'
Т. Мюллер
34'
Т. Кроос
43'
Л. Густаво
47'
М. Манджукич
49'
Т. Мюллер
52'
Б. Швайнштайгер
25'
М. Харник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
89'
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Харник
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Б. Швайнштайгер
77'
75'
Красная карточка
В. Ибишевич
Желтая карточка
Д. Боатенг
74'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
73'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
69'
69'
Замена
М. Ба
️️️️
С. Оказаки
ГОЛ! 6:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Т. Мюллер
52'
ГОЛ! 5:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Манджукич
49'
ГОЛ! 4:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Т. Мюллер
47'
46'
Замена
Т. Торун
️️️️
Т. Хайнал
ГОЛ! 3:1!
Л. Густаво
Пас отдал
Ф. Лам
43'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Л. Густаво
34'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
33'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Харник
Пас отдал
А. Бока
20'
Желтая карточка
К. Гентнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
(К)
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЛП
6
Вилльям Квист
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
8
Тунай Торун
ПВ
18
Какау
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
28
Бадштубер
4
Данте
17
Боатенг
21
Лам
14
Густаво
31
Швайнштайгер
7
Рибери
8
Кроос
9
Манджукич
13
Мюллер
4-1-4-1
26
Ульрайх
2
Сакаи
35
Таски
3
Родригес
15
Бока
6
Квист
22
Харник
15
Хайнал
4
Гентнер
30
Оказаки
11
Ибишевич
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
22
Харник
16
Траоре
16
Траоре
22
Харник
30
Оказаки
13
Ба
13
Ба
30
Оказаки
15
Хайнал
8
Торун
8
Торун
15
Хайнал
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Андре Вайс
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Бавария - Штутгарт
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:25 (прямая)
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