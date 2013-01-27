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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 27 января 2013
Штутгарт
27.01.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
50'
М. Манджукич
72'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
89'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
89'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
В. Квист
84'
Вторая желтая
М. Харник
80'
72'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Манджукич
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
С. Оказаки
64'
Замена
Т. Торун
️️️️
И. Траоре
64'
Желтая карточка
А. Рюдигер
61'
59'
Желтая карточка
Т. Кроос
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Желтая карточка
М. Харник
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦП
22
Мартин Харник
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
5
Нидермайер
22
Рюдигер
6
Квист
4
Гентнер
30
Оказаки
22
Харник
16
Траоре
11
Ибишевич
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
4
Данте
5
ван Бюйтен
5
Алаба
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
30
Оказаки
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
30
Оказаки
16
Траоре
8
Торун
8
Торун
16
Траоре
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Штутгарт - Бавария
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:25 (прямая)
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