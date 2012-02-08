Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 08 февраля 2012
Штутгарт
08.02.2012, среда, 23:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Штутгарт - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Бавария
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
Вчера, 18:40
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
Вчера, 18:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
Вчера, 18:40
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
Вчера, 18:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+