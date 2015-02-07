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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 07 февраля 2015
Штутгарт
07.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
41'
А. Роббен
50'
Д. Алаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
89'
Замена
С. Роде
️️️️
А. Роббен
86'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Замена
Ф. Костич
️️️️
А. Глоушек
72'
Замена
А. Максим
️️️️
О. Ромеу
58'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алаба
Желтая карточка
О. Ромеу
48'
Замена
М. Харник
️️️️
Д. Швааб
46'
46'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
М. Вайзер
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
М. Вайзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-2-3-1
26
Ульрайх
32
Баумгартль
14
Глоушек
2
Сакаи
5
Швааб
5
Нидермайер
21
Ромеу
78
Ляйтнер
4
Гентнер
11
Ибишевич
3-2-3-1-1
1
Нойер
5
Алаба
4
Бенатиа
4
Данте
8
Вайзер
24
Бернат
10
Роббен
31
Швайнштайгер
3
Алонсо
27
Гетце
9
Левандовски
21
Ромеу
44
Максим
44
Максим
21
Ромеу
14
Глоушек
18
Костич
18
Костич
14
Глоушек
5
Швааб
22
Харник
22
Харник
5
Швааб
10
Роббен
17
Роде
17
Роде
10
Роббен
8
Вайзер
13
Мюллер
13
Мюллер
8
Вайзер
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
18
Курт Зинан
ЦФ
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
18
Курт Зинан
ЦФ
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Штутгарт - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
МХПАрена
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