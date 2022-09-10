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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 10 сентября 2022
Бавария
10.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
36'
М. Тель
60'
Д. Мусиала
57'
К. Фюрих
90+2'
С. Гирасси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Штутгарт
Желтая карточка
Л. Сане
90'
+4
Желтая карточка
М. де Лигт
90'
+3
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Гирасси
84'
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Мавропанос
84'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Н. Ахамада
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Мусиала
82'
81'
Желтая карточка
В. Антон
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
С. Гнабри
81'
80'
Желтая карточка
А. Каразор
76'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
В. Эндо
75'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Силас
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
68'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Тель
61'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Н. Мазрауи
61'
60'
Желтая карточка
Х. Ито
ГОЛ! 2:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
Н. Мазрауи
60'
57'
ГОЛ! 1:1!
К. Фюрих
Пас отдал
К. Мавропанос
ГОЛ! 1:0!
М. Тель
Пас отдал
А. Дэвис
36'
4'
Желтая карточка
Б. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Силас
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
4
де Лигт
3
Мазрауи
6
Киммих
27
Горецка
10
Мусиала
7
Гнабри
11
Тель
13
Мюллер
3-3-1-1-2
21
Мюллер
16
Каразор
21
Ито
3
Антон
15
Мавропанос
3
Эндо
3
Соса
8
Ахамада
26
Силас
8
Томаш
9
Гирасси
3
Мазрауи
44
Станишич
44
Станишич
3
Мазрауи
7
Гнабри
8
Гравенберх
8
Гравенберх
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мане
10
Мане
10
Мусиала
11
Тель
10
Сане
10
Сане
11
Тель
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
15
Мавропанос
15
Штенцель
15
Штенцель
15
Мавропанос
8
Ахамада
20
Мийо
20
Мийо
8
Ахамада
3
Эндо
25
Эглофф
25
Эглофф
3
Эндо
26
Силас
9
Переа
9
Переа
26
Силас
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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