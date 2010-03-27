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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 27 марта 2010
Бавария
27.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
32'
И. Олич
41'
К. Треш
50'
Ч. Марика
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
Травма
А. Роббен
+1
Замена
Р. Хильберт
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
М. Демичелис
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Какау
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ч. Марика
ГОЛ! 1:2!
Ч. Марика
Пас отдал
Какау
Замена
Ф. Рибери
️️️️
И. Олич
Замена
А. Роббен
️️️️
Д. Праньич
Желтая карточка
Какау
ГОЛ! 1:1!
К. Треш
Пас отдал
Какау
Замена
З. Кузманович
️️️️
С. Хедира
Травма
С. Хедира
ГОЛ! 1:0!
И. Олич
Пас отдал
Д. Праньич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
32
Даниэль Праньич
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
23
Халид Булахруз
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-3-3
22
Бутт
26
Контенто
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
32
Праньич
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
13
Мюллер
11
Клозе
40
Олич
3-5-2
13
Леманн
15
Дельпьер
5
Нидермайер
3
Молинаро
10
Гебхарт
28
Треш
28
Хедира
23
Булахруз
11
Глеб
18
Какау
19
Марика
13
Мюллер
2
Демичелис
2
Демичелис
13
Мюллер
40
Олич
7
Рибери
7
Рибери
40
Олич
32
Праньич
10
Роббен
10
Роббен
32
Праньич
28
Хедира
8
Кузманович
8
Кузманович
28
Хедира
10
Гебхарт
19
Хильберт
19
Хильберт
10
Гебхарт
19
Марика
88
Погребняк
88
Погребняк
19
Марика
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
33
Александер Штольц
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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