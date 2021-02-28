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    Кристиан Гросс

    Тренер
    Имя Кристиан
    Фамилия Гросс
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 14 августа 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шальке-04 10 1 7 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.01.2021 Герта 3 : 0 Шальке-04
    09.01.2021 Шальке-04 4 : 0 Хоффенхайм
    17.01.2021 Айнтрахт 3 : 1 Шальке-04
    20.01.2021 Шальке-04 1 : 2 Кельн
    24.01.2021 Шальке-04 0 : 4 Бавария
    30.01.2021 Вердер 1 : 1 Шальке-04
    06.02.2021 Шальке-04 0 : 3 РБ Лейпциг
    13.02.2021 Унион 0 : 0 Шальке-04
    20.02.2021 Шальке-04 0 : 4 Боруссия
    27.02.2021 Штутгарт 5 : 1 Шальке-04
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