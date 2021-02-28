Кристиан Гросс
Тренер
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Гросс
|Гражданство
|Швейцария
|Дата рождения
|14 августа 1954
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Гросс
|Гражданство
|Швейцария
|Дата рождения
|14 августа 1954
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шальке-04
|10
|1
|7
|2
|Дата
|Матч
|02.01.2021
|Герта
|3 : 0
|Шальке-04
|09.01.2021
|Шальке-04
|4 : 0
|Хоффенхайм
|17.01.2021
|Айнтрахт
|3 : 1
|Шальке-04
|20.01.2021
|Шальке-04
|1 : 2
|Кельн
|24.01.2021
|Шальке-04
|0 : 4
|Бавария
|30.01.2021
|Вердер
|1 : 1
|Шальке-04
|06.02.2021
|Шальке-04
|0 : 3
|РБ Лейпциг
|13.02.2021
|Унион
|0 : 0
|Шальке-04
|20.02.2021
|Шальке-04
|0 : 4
|Боруссия
|27.02.2021
|Штутгарт
|5 : 1
|Шальке-04