Sport1: игроки «Шальке» требуют отставки тренера Гросса

Работа главного тренера «Шальке» Кристиана Гросса не устраивает футболистов.
По информации Sport1, игроки уже просили руководство клуба уволить швейцарца после разгрома в дерби с дортмундской «Боруссией» (0:4), но получили отказ.
Однако они продолжают требовать отставки тренера, считая его слабым тактиком. Кроме того, Гросс путает имена футболистов, что их также раздражает.
- Команда из Гельзенкирхена занимает последнее место в Бундеслиге.
- Гросс возглавляет «Шальке» с 27 декабря 2020 года.
Источник: Sport1
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