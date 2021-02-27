Sport1: игроки «Шальке» требуют отставки тренера Гросса

Работа главного тренера «Шальке» Кристиана Гросса не устраивает футболистов.

По информации Sport1, игроки уже просили руководство клуба уволить швейцарца после разгрома в дерби с дортмундской «Боруссией» (0:4), но получили отказ.

Однако они продолжают требовать отставки тренера, считая его слабым тактиком. Кроме того, Гросс путает имена футболистов, что их также раздражает.