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    Sport1: игроки «Шальке» требуют отставки тренера Гросса

    Работа главного тренера «Шальке» Кристиана Гросса не устраивает футболистов.

    По информации Sport1, игроки уже просили руководство клуба уволить швейцарца после разгрома в дерби с дортмундской «Боруссией» (0:4), но получили отказ.

    Однако они продолжают требовать отставки тренера, считая его слабым тактиком. Кроме того, Гросс путает имена футболистов, что их также раздражает.

    • Команда из Гельзенкирхена занимает последнее место в Бундеслиге.
    • Гросс возглавляет «Шальке» с 27 декабря 2020 года.

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    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 597 тысяч подписчиков.

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