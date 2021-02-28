«Шальке» уволил Гросса и его помощников. У клуба одна победа в 23 матчах Бундеслиги

«Шальке» объявил об отставке тренерского штаба после поражения в матче 23-го тура Бундеслиги от «Штутгарта» (1:5).
Клуб из Гельзенкирхена уволил главного тренера команды Кристиана Гросса и его ассистента Райнера Видмайера, тренера по физподготовке Вернера Лойтхарда, менеджера Сашу Ритера и спортивного директора Йохена Шнайдера.
- «Шальке» за 23 тура набрал девять очков и находится на последнем месте.
- В этом чемпионате Германии команда победила лишь однажды.
- Гросс тренировал «Шальке» с декабря 2020 года. В 11 матчах он одержал одну победу и проиграл восемь раз.
Источник: официальный сайт «Шальке»