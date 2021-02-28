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    «Шальке» уволил Гросса и его помощников. У клуба одна победа в 23 матчах Бундеслиги

    «Шальке» объявил об отставке тренерского штаба после поражения в матче 23-го тура Бундеслиги от «Штутгарта» (1:5).

    Клуб из Гельзенкирхена уволил главного тренера команды Кристиана Гросса и его ассистента Райнера Видмайера, тренера по физподготовке Вернера Лойтхарда, менеджера Сашу Ритера и спортивного директора Йохена Шнайдера.

    • «Шальке» за 23 тура набрал девять очков и находится на последнем месте.
    • В этом чемпионате Германии команда победила лишь однажды.
    • Гросс тренировал «Шальке» с декабря 2020 года. В 11 матчах он одержал одну победу и проиграл восемь раз.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Шальке»

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    28.02.2021 14:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +770

      Вальдемар IV 28 февраля, 21:11

      мусаеву есть куда стремиться

      0
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      Рейтинг: -1165

      литлбой77 28 февраля, 16:12

      ЗАБИРАЙТЕ СВОЮ СТАМЕСКУ!НА КОЙ Х ОН К НАМ ПРИШЕЛ?

      1
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      Рейтинг: +7200

      Puddle > литлбой77 28 февраля, 16:16

      Стамеску забрали, тебе в пукан засунули! МИИИИИИНУУУУУС тебе! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 28 февраля, 15:44

      шальке сейчас никто не поможет

      0
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      Рейтинг: +14255

      derrik2000 28 февраля, 15:27

      Тедескин, наверное, уже знает об этом увольнении и лыжи смазывает в Германию! )))))))))

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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 28 февраля, 15:04

      А Тедеско чем поможет? О чем они вообще раньше думали то, 23 матча прошло

      1
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      Рейтинг: +14255

      derrik2000 > KPCCSPB 28 февраля, 15:37

      "О чем они вообще раньше думали то, 23 матча прошло"


      тедескин согласия не давал. )))

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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB > derrik2000 28 февраля, 16:53

      Просто интересно, Шальке покинет бундеслигу видимо, и что получится, что после Спартака, все идут тренировать со вторые и третьи лиги?

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      Рейтинг: +14255

      derrik2000 > KPCCSPB 28 февраля, 17:04

      Спартак их "выводит на чистую воду", как тренеришек!
      )))))

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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB > derrik2000 28 февраля, 17:05

      Да по сути, не всем дано в больших клубах работать, даже если в маленьком получилось. В Зените и Спартаке, не дают работать, СМИ постоянно давят, провоцируют, крч херня как всегда.

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