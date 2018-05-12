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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 12 мая 2018
Бавария
12.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 4
Завершен
Штутгарт
21'
К. Толиссо
5'
Д. Гинчек
42'
А. Донис
52'
Ч. Аколо
55'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
Желтая карточка
М. Хуммельс
86'
55'
ГОЛ! 1:4!
Д. Гинчек
52'
ГОЛ! 1:3!
Ч. Аколо
Пас отдал
Э. Инсуа
42'
ГОЛ! 1:2!
А. Донис
ГОЛ! 1:1!
К. Толиссо
Пас отдал
Р. Левандовски
21'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гинчек
Пас отдал
А. Донис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
3-1-3-1-2
26
Ульрайх
25
Зюле
15
Хуммельс
13
Рафинья
6
Киммих
8
Толиссо
7
Рибери
6
Алькантара
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
4-2-3
20
Цилер
28
Павар
28
Бадштубер
2
Инсуа
32
Баумгартль
4
Гентнер
27
Томми
11
Донис
77
Аколо
10
Гинчек
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
22
Том Штарке
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
29
Такума Асано
ПВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бавария - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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