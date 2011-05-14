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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 14 мая 2011
Бавария
14.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
37'
М. Гомес
71'
Б. Швайнштайгер
24'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
Замена
Д. Праньич
️️️️
М. Гомес
Замена
Д. Дидави
️️️️
К. Треш
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Погребняк
ГОЛ! 2:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Клозе
Замена
А. Оттль
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
Д. ван Бюйтен
Желтая карточка
А. Бока
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
А. Роббен
ГОЛ! 0:1!
С. Оказаки
Пас отдал
М. Харник
Желтая карточка
М. Клозе
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Андрис Йонкер
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
34
Николас Юльич
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-1-2-3
22
Бутт
26
Контенто
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
11
Клозе
27
Гомес
4-3-3
26
Ульрайх
23
Булахруз
35
Таски
5
Нидермайер
15
Бока
15
Хайнал
8
Кузманович
28
Треш
30
Оказаки
22
Харник
88
Погребняк
27
Гомес
32
Праньич
32
Праньич
27
Гомес
44
Тимощук
16
Оттль
16
Оттль
44
Тимощук
11
Клозе
8
Кроос
8
Кроос
11
Клозе
15
Хайнал
4
Гентнер
4
Гентнер
15
Хайнал
28
Треш
10
Дидави
10
Дидави
28
Треш
88
Погребняк
22
Шипплок
22
Шипплок
88
Погребняк
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
34
Николас Юльич
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
Главный тренер
Андрис Йонкер
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
34
Николас Юльич
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Андрис Йонкер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Альянц Арена
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