Турниры:
Германия. Бундеслига (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|20:30
|Шальке-04
|2:1
|Штутгарт
|21 тур
|18 февраля, суббота
|17:30
|Штутгарт
|3:0
|Кельн
|20 тур
|11 февраля, суббота
|17:30
|Фрайбург
|2:1
|Штутгарт
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:30
|Штутгарт
|0:2
|Вердер
|18 тур
|27 января, пятница
|22:30
|РБ Лейпциг
|2:1
|Штутгарт
|17 тур
|24 января, вторник
|22:30
|Хоффенхайм
|2:2
|Штутгарт
|16 тур
|21 января, суббота
|17:30
|Штутгарт
|1:1
|Майнц
|15 тур
|12 ноября, суббота
|17:30
|Байер
|2:0
|Штутгарт
|14 тур
|8 ноября, вторник
|22:30
|Штутгарт
|2:1
|Герта
|13 тур
|4 ноября, пятница
|22:30
|Боруссия
|3:1
|Штутгарт
|12 тур
|29 октября, суббота
|16:30
|Штутгарт
|2:1
|Аугсбург
|11 тур
|22 октября, суббота
|16:30
|Боруссия
|5:0
|Штутгарт
|10 тур
|15 октября, суббота
|16:30
|Штутгарт
|4:1
|Бохум
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|20:30
|Штутгарт
|0:1
|Унион
|8 тур
|1 октября, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|3:2
|Штутгарт
|7 тур
|17 сентября, суббота
|16:30
|Штутгарт
|1:3
|Айнтрахт
|6 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|Бавария
|2:2
|Штутгарт
|5 тур
|3 сентября, суббота
|16:30
|Штутгарт
|1:1
|Шальке-04
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|16:30
|Кельн
|0:0
|Штутгарт
|3 тур
|20 августа, суббота
|16:30
|Штутгарт
|0:1
|Фрайбург
|2 тур
|13 августа, суббота
|16:30
|Вердер
|2:2
|Штутгарт
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|16:30
|Штутгарт
|1:1
|РБ Лейпциг