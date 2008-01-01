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Бундеслига 2026/2027
Команды
Штутгарт
Результаты
€ 376,20 млн
Штутгарт - результаты матчей
Штутгарт
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
МХПАрена
Сайт:
http://www.vfb.de
Тренер:
Себастьян Хенесс
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Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Германия. Кубок. 2026/2027
Германия. Бундеслига. 2026/2027
Лига Европы. 2025/2026
Германия. Кубок. 2025/2026
Германия. Бундеслига. 2025/2026
Суперкубок Германии. 2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Германия. Кубок. 2024/2025
Германия. Бундеслига. 2024/2025
Суперкубок Германии. 2024
Германия. Бундеслига. 2023/2024
Германия. Кубок. 2023/2024
Германия. Бундеслига. 2022/2023
Германия. Кубок. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2022
Германия. Бундеслига. 2021/2022
Германия. Кубок. 2021/2022
Германия. Бундеслига. 2020/2021
Германия. Кубок. 2020/2021
Германия. Кубок. 2019/2020
Германия. Бундеслига. 2018/2019
Германия. Кубок. 2018/2019
Германия. Бундеслига. 2017/2018
Германия. Кубок. 2017/2018
Германия. Кубок. 2016/2017
Германия. Бундеслига. 2015/2016
Германия. Кубок. 2015/2016
Германия. Бундеслига. 2014/2015
Германия. Кубок. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Германия. Бундеслига. 2013/2014
Германия. Кубок. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Германия. Бундеслига. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Германия. Кубок. 2012/2013
Германия. Кубок. 2011/2012
Германия. Бундеслига. 2011/2012
Германия. Кубок. 2010/2011
Германия. Бундеслига. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. 2010/2011
Германия. Кубок. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Германия. Бундеслига. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Германия. Кубок. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2007/2008
Германия. Бундеслига. 2007/2008
03.11 | 20:45
Галатасарай
2 : 0
Штутгарт
20.10 | 22:00
Штутгарт
1 : 1
Атлетико
14.10 | 22:00
Слован
0 : 3
Штутгарт
09.09 | 19:45
Штутгарт
3 : 1
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