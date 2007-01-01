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    Штутгарт - результаты

    Город Штутгарт
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.vfb.de
    Стадион Мерседес-Бенц Арена
    Тренер Михаэль Виммер
    Турниры:
    Германия. Бундеслига (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 20:30 Шальке-04 2:1 Штутгарт
    21 тур
    		18 февраля, суббота 17:30 Штутгарт 3:0 Кельн
    20 тур
    		11 февраля, суббота 17:30 Фрайбург 2:1 Штутгарт
    19 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:30 Штутгарт 0:2 Вердер
    18 тур
    		27 января, пятница 22:30 РБ Лейпциг 2:1 Штутгарт
    17 тур
    		24 января, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:2 Штутгарт
    16 тур
    		21 января, суббота 17:30 Штутгарт 1:1 Майнц
    15 тур
    		12 ноября, суббота 17:30 Байер 2:0 Штутгарт
    14 тур
    		8 ноября, вторник 22:30 Штутгарт 2:1 Герта
    13 тур
    		4 ноября, пятница 22:30 Боруссия 3:1 Штутгарт
    12 тур
    		29 октября, суббота 16:30 Штутгарт 2:1 Аугсбург
    11 тур
    		22 октября, суббота 16:30 Боруссия 5:0 Штутгарт
    10 тур
    		15 октября, суббота 16:30 Штутгарт 4:1 Бохум
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 20:30 Штутгарт 0:1 Унион
    8 тур
    		1 октября, суббота 16:30 Вольфсбург 3:2 Штутгарт
    7 тур
    		17 сентября, суббота 16:30 Штутгарт 1:3 Айнтрахт
    6 тур
    		10 сентября, суббота 16:30 Бавария 2:2 Штутгарт
    5 тур
    		3 сентября, суббота 16:30 Штутгарт 1:1 Шальке-04
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 16:30 Кельн 0:0 Штутгарт
    3 тур
    		20 августа, суббота 16:30 Штутгарт 0:1 Фрайбург
    2 тур
    		13 августа, суббота 16:30 Вердер 2:2 Штутгарт
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 16:30 Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг
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