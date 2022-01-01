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Бундеслига 2026/2027
Команды
Штутгарт
Состав
€ 376,20 млн
Штутгарт - состав команды
Штутгарт
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
МХПАрена
Сайт:
http://www.vfb.de
Тренер:
Себастьян Хенесс
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
41
Сеймен Деннис
Вра
20
€ 10 млн
1
Бредлов Фабиан
Вра
31
€ 0.7 млн
33
Функ Мариус
Вра
30
€ 0.3 млн
29
Ельч Финн
Защ
20
€ 35 млн
3
Хендрикс Рамон
Защ
25
€ 25 млн
7
Миттельштадт Максимилиан
Защ
29
€ 18 млн
24
Хабот Юлиан
Защ
28
€ 15 млн
4
Вагноман Йоша
Защ
25
€ 10 млн
14
Жакес Лука
Защ
23
€ 10 млн
22
Ассиньон Лоранс
Защ
26
€ 9 млн
2
Аль-Дахил Амин
Защ
24
€ 3 млн
20
Стержиу Леонидас
Защ
24
€ 2.5 млн
23
Загаду Дан-Аксель
Защ
27
€ 2 млн
15
Штенцель Паскаль
Защ
30
€ 1.2 млн
14
Хакес Лука
Защ
-
37
Maximilian Herwerth
Защ
-
6
Штиллер Ангело
Пол
25
€ 45 млн
11
Эль-Ханнус Билал
Пол
22
€ 35 млн
28
Нартей Николас
Пол
26
€ 10 млн
16
Каразор Атакан
Пол
30
€ 8 млн
21
Премель Гриша
Пол
31
€ 3.5 млн
28
Нарти Николас
Пол
-
18
Левелинг Джейми
Нап
25
€ 40 млн
26
Ундав Дениз
Нап
30
€ 22 млн
9
Демирович Эрмедин
Нап
28
€ 22 млн
17
Пейчинович Дженан
Нап
21
€ 15 млн
8
Томаш Тиагу
Нап
24
€ 15 млн
10
Фюрих Крис
Нап
28
€ 12 млн
44
Сауэр Лео
Нап
20
€ 7 млн
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 13, полузащитников: 6, нападающих: 8
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