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Бундеслига 2026/2027
Команды
Штутгарт
Новости
€ 376,20 млн
Штутгарт - новости команды
Штутгарт
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
МХПАрена
Сайт:
http://www.vfb.de
Тренер:
Себастьян Хенесс
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
09:47
3
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
Вчера, 10:10
Фото
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Все топ-клубы Европы кусают локти»: агент Батракова – после дубля россиянина в ЛЧ
4 ноября
5
Батраков установил историческое достижение в ЛЧ – оно покорялось лишь Павлюченко
4 ноября
Батраков получил высшую оценку за матч со «Штутгартом» в Лиге чемпионов
4 ноября
1
«Галатасарай» в экстренном порядке хочет изменить пункт в контракте Батракова
4 ноября
4
Губерниев предрек Батракову трансфер в Европу за 50 миллионов
4 ноября
8
Фото
Батраков одним предложением отреагировал на дубль в ЛЧ
4 ноября
Фото
Батраков признан лучшим игроком матча ЛЧ
3 ноября
9
Лига чемпионов. «Галатасарай» победил «Штутгарт» (2:0) благодаря дублю Батракова
3 ноября
25
Фото
Батракову разбили голову после дубля в матче ЛЧ
3 ноября
7
⚡️ Батраков оформил дубль в ЛЧ за 3 минуты на глазах скаутов «Ливерпуля»
3 ноября
30
«Галатасарай» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Галатасарай» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Штутгарта» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Байера» и «Штутгарта» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Падерборн» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Падерборна» и «Штутгарта» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Бундеслига Германии: шансы «Штутгарта» и «Боруссии М» на победу в матче 7-го тура
22 октября
«Штутгарт» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
«Штутгарт» – «Атлетико» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 20 октября 2026
19 октября
«Штутгарт» – «Атлетико»: кто победит в матче 3 тура Лиги чемпионов 2026/2027
19 октября
«Гамбург» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Гамбург» – «Штутгарт»: кто победит в матче 6 тура Бундеслиги 2026/2027
16 октября
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