  • «Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Вчера, 19:50
Бавария
23.05.2026, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
3 : 0
Завершен
Штутгарт
55' Г. Кейн 80' Г. Кейн 90+2' Г. Кейн (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
14
Луис Диас
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Ангело Стиллер
ОП
30
Чема Андрес
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
26
Дениз Ундав
(К) ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
20
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
3-2-1-3-1
40
Урбиг
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
4-1-1-1-3
33
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
14
Жакес
7
Миттельштадт
6
Стиллер
30
Андрес
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
17
Олисе
22
Геррейру
22
Геррейру
17
Олисе
44
Станишич
21
Ито
21
Ито
44
Станишич
45
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
45
Павлович
10
Мусиала
42
Карл
42
Карл
10
Мусиала
27
Лаймер
20
Бишоф
20
Бишоф
27
Лаймер
14
Жакес
29
Ельч
29
Ельч
14
Жакес
30
Андрес
28
Нартей
28
Нартей
30
Андрес
10
Фюрих
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
10
Фюрих
9
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
9
Демирович
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
5
13
Офсайды
1
0
Количество передач
560
298
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Штутгарта», финал Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Штутгарт»

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Штутгарт Бавария
