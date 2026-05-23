23.05.2026, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
3 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
3-2-1-3-1
40
Урбиг
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
4-1-1-1-3
33
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
14
Жакес
7
Миттельштадт
6
Стиллер
30
Андрес
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
17
Олисе
22
Геррейру
22
Геррейру
17
Олисе
44
Станишич
21
Ито
21
Ито
44
Станишич
45
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
45
Павлович
10
Мусиала
42
Карл
42
Карл
10
Мусиала
27
Лаймер
20
Бишоф
20
Бишоф
27
Лаймер
14
Жакес
29
Ельч
29
Ельч
14
Жакес
30
Андрес
28
Нартей
28
Нартей
30
Андрес
10
Фюрих
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
10
Фюрих
9
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
9
Демирович
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
5
13
Офсайды
1
0
Количество передач
560
298
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
