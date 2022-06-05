Луис Энрике - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 2001 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 2001 (22 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|71' - 90'
|Бетис
|0:0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|24.02.2023
|1' - 46'
|Эльче
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|79' - 90'
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|14
|2
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|1' -88'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|16.06.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|1' -88'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|63' 18' 37'
|05.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|30.05.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|1' -69'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|9'
|15.05.2022
|1' -86'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|1' -66'
|Коритиба (Коритиба)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|36'
|24.04.2022
|61' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|17.04.2022
|1' -68'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)