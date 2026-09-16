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РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Луис Энрике
Статистика
€ 24 млн
Луис Энрике - статистика
Зенит
2 января 2001 (25)
#11 | Нападающий
182 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
1' - 90'
49'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
1' - 90'
70'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
1' - 89'
84'
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
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Команда
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Зенит
3
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0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
1' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
1' - 72'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
46' - 90'
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