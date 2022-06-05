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    Луис Энрике - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Энрике
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 января 2001 (22 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 71' - 90' Бетис 0:0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    24.02.2023 1' - 46' Эльче 2:3 Бетис Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 46' - 90' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 79' - 90' Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 14 2 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 1' -88' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    16.06.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 1' -88' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    63' 18' 37'
    05.06.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    30.05.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 1' -69' Форталеза (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    9'
    15.05.2022 1' -86' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 1' -66' Коритиба (Коритиба) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    36'
    24.04.2022 61' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    17.04.2022 1' -68' Куяба (Куяба) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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