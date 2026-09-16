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Статистика по турнирам

Зимний кубок РПЛ 2026 Россия. Кубок 2026/2027 Россия. Премьер-лига 2026/2027 Товарищеские матчи 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Зимний кубок РПЛ 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Межконтинентальный кубок 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Бразилия. Серия А 2022 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Суперкубок Испании 2022/2023