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РПЛ 2026/2027
Команды
Балтика
Евгений Латышонок
Статистика
€ 1,50 млн
Евгений Латышонок - статистика
Балтика
21 июня 1998 (28)
#1 | Вратарь
187 см | 81 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
1' - 90'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
1' - 46'
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