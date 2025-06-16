Мор предложил 3 российских кандидатов на пост тренера ЦСКА

Бывшему спартаковцу Эдуарду Мору не нравится, что ЦСКА планирует назначить на пост главного тренера Фабио Челестини.

49-летний Челестини работал в «Базеле» в 2023–2025 годах. Ранее возглавлял также «Лозанну-Спорт», «Лугано», «Люцерн», «Сьон» и итальянскую «Террачину».

ЦСКА, ставший в минувшем сезоне обладателем бронзовых медалей РПЛ и Кубка страны, остался без главного тренера после перехода Марко Николича в АЕК.

Сезон РПЛ стартует примерно через месяц.

«Я, конечно, за российских специалистов. Тот же Станислав Черчесов сейчас находится в Москве и, я думаю, с удовольствием возглавит армейскую команду.

Также всегда можно обратиться к тем, кто приносил ЦСКА славу на футбольном поле. Братья Березуцкие, например. Один из них недавно выиграл Кубок Азербайджана, другой здесь в ЦСКА работает тренером», – сказал Мор.