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Мор предложил 3 российских кандидатов на пост тренера ЦСКА

Вчера, 17:00
7

Бывшему спартаковцу Эдуарду Мору не нравится, что ЦСКА планирует назначить на пост главного тренера Фабио Челестини.

  • 49-летний Челестини работал в «Базеле» в 2023–2025 годах. Ранее возглавлял также «Лозанну-Спорт», «Лугано», «Люцерн», «Сьон» и итальянскую «Террачину».
  • ЦСКА, ставший в минувшем сезоне обладателем бронзовых медалей РПЛ и Кубка страны, остался без главного тренера после перехода Марко Николича в АЕК.
  • Сезон РПЛ стартует примерно через месяц.

«Я, конечно, за российских специалистов. Тот же Станислав Черчесов сейчас находится в Москве и, я думаю, с удовольствием возглавит армейскую команду.

Также всегда можно обратиться к тем, кто приносил ЦСКА славу на футбольном поле. Братья Березуцкие, например. Один из них недавно выиграл Кубок Азербайджана, другой здесь в ЦСКА работает тренером», – сказал Мор.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Черчесов Станислав Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
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Комментарии (7)
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Чермындыр
1750084078
Идите вы все в пешее эротическое путешествие со своим усатым космонавтом. Задолбали уже совать его куда ни попадя. Бывшему спартаковцу нравится салам - вот и рекомендуй его в Спартак, а то там вроде как тоже не отечественный специалист
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Интерес
1750086532
Беглый кот Васька,слизавший сметану из нашей отечественно банки,тоже не нужен.Мор предлагает ЦСКА мор.
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власик
1750088182
да в россии сейчас море тренеров в москве ( помимо черчесова) и все не против возглавить хоть какой то клуб ПЛ. Но желания мало, нужен талант и умение. К сожалению у наших тренеров (включая семака) с этим проблема
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FCSpartakM
1750089436
уже даже хочется, чтобы усатого куда-нибудь назначили, чтобы все эти г()мноэксперты с небес спустились после его очередного ос!Ёра
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Александр.Т.
1750091517
Не ну с Черчесовом конечно Мор перегнул)
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Городовой
1750098345
Российская тренерская тусовка напоминает невольничий рынок. Только жаль, что покупатели после использования этих рабов платят им гонорары и отступные, а не отправляют на галеры, откуда нет возврата. А ведь как бы обновлялся тренерский контингент! Ну и плохо, что бабы не участвуют - была бы веселуха.
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