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    Березуцкий одним словом охарактеризовал сезон ЦСКА

    Экс-игрок и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил результаты команды в сезоне-2023/24.

    • Армейцы финишировали шестыми в РПЛ.
    • Они отстали от чемпиона на 9 очков.
    • В Фонбет Кубке России команда дошла до финала Пути РПЛ, где уступила «Зениту».

    «Нормальный сезон. Для некоторых команд принципиально быть в тройке. Но для ЦСКА, наверное, уже не так важно, будет второе место, третье, потому что достаточно много раз финишировали с серебром или бронзой.

    На мой взгляд, сейчас в сезоне существуют только две цели – первое место в чемпионате России и Кубок России», – сказал Березуцкий.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.06.2024 09:12
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1717228045
    Какой на фиг нормальный. Над нами в этом сезоне РЖАЛИ все почти как над Спартаком. И ЦСКА не нужно место в тройке. ЦСКА нужны ТИТУЛЫ! Нет титула, значит сезон провален...(((
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    SLADE2019
    1717229998
    Сто процентов он прав. Для таких команд, как ЦСКА или титул, или без разницы. В кубке кстати вполне достойно клуб смотрелся. Таковы сегодняшние реалии.
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