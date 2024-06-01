Березуцкий одним словом охарактеризовал сезон ЦСКА

Экс-игрок и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил результаты команды в сезоне-2023/24.

Армейцы финишировали шестыми в РПЛ.

Они отстали от чемпиона на 9 очков.

В Фонбет Кубке России команда дошла до финала Пути РПЛ, где уступила «Зениту».

«Нормальный сезон. Для некоторых команд принципиально быть в тройке. Но для ЦСКА, наверное, уже не так важно, будет второе место, третье, потому что достаточно много раз финишировали с серебром или бронзой.

На мой взгляд, сейчас в сезоне существуют только две цели – первое место в чемпионате России и Кубок России», – сказал Березуцкий.