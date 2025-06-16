Губерниев предложил кандидатов на пост главного тренера ЦСКА: «Свободны Мостовой, Черчесов»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что ЦСКА стоит назначить главным тренером команды российского специалиста.

– Стоит ли ЦСКА искать россиян на пост главного тренера после ухода Николича?

– Россияне – идеальный вариант. История с Николичем показала, что иностранец в любой момент может сбежать, как француз, форсируя реку Березину зимой 1812 года.

У нас свободны Мостовой, Черчесов. Есть люди, связанные с ЦСКА: братья Березуцкие, Игнашевич, Ролан Гусев. Есть и молодые тренеры, которые могли бы поработать. Я считаю, что сейчас, во время отстранения, приглашать иностранцев – стрелять себе в ногу.