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    Алексей Березуцкий прокомментировал возвращение в ЦСКА

    Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о возвращении в клуб. Он вошел в штаб Марко Николича.

    «Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА – большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял.

    Я уже много знаю о Марко Николиче, о его методах и принципах работы, поэтому с нетерпением жду сборов. Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю все, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Березуцкий.

    • Березуцкий возглавлял ЦСКА в сезоне-2021/22.
    • За команду в РПЛ Алексей провел 341 матч.
    • Березуцкий не работал в футболе 2 года.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1717681156
    успехов!
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    baggio80
    1717683360
    Да ладно что как так то тут же все плохо сво там европа там лучше продажная шкура нах его отсюда из страны
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