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    Березуцкий высказался об исходе чемпионской гонки РПЛ

    Экс-игрок и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий признался, что ждал нового чемпиона России вместо «Зенита».

    • Петербуржцы выиграли РПЛ в 6-й раз подряд.
    • Перед 30-м туром они отставали от лидирующего «Динамо» на 2 очка.
    • В итоге столичная команда уступила «Краснодару», а «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом.

    «Я не поддерживал «Зенит». Не потому, что я имею что-то против этой команды. Просто хотелось, чтобы у нас был новый чемпион. Думаю, тогда бы и «Зенит» в следующем сезоне сделал качественный скачок вперед.

    Это исключительно для интереса, а не из-за того, что я не желаю чемпионства «Зениту».

    Но в итоге, как мы поняли, чемпионом стал тот, кто больше всего этого заслужил, как обычно это и бывает», – сказал Березуцкий.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.06.2024 14:14
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