Березуцкий высказался об исходе чемпионской гонки РПЛ

Экс-игрок и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий признался, что ждал нового чемпиона России вместо «Зенита».

Петербуржцы выиграли РПЛ в 6-й раз подряд.

Перед 30-м туром они отставали от лидирующего «Динамо» на 2 очка.

В итоге столичная команда уступила «Краснодару», а «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом.

«Я не поддерживал «Зенит». Не потому, что я имею что-то против этой команды. Просто хотелось, чтобы у нас был новый чемпион. Думаю, тогда бы и «Зенит» в следующем сезоне сделал качественный скачок вперед.

Это исключительно для интереса, а не из-за того, что я не желаю чемпионства «Зениту».

Но в итоге, как мы поняли, чемпионом стал тот, кто больше всего этого заслужил, как обычно это и бывает», – сказал Березуцкий.