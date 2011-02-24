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Алексей Березуцкий
Новости
Алексей Березуцкий - новости
Россия
20 июня 1982 (44)
Тренер
Статистика
Новости
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
28 сентября
Фото
Акинфеев жестко потроллил Березуцких в их день рождения
20 июня
2
ЦСКА посоветовали тренерский штаб, который зайдeт всем
5 мая
5
Стало известно, кто заменил Алексея Березуцкого в тренерском штабе ЦСКА
3 апреля
Раскрыта причина ухода Березуцкого из штаба Челестини
3 апреля
4
Слуцкий раскрыл настоящую причину ухода Алексея Березуцкого из ЦСКА
30 марта
Березуцкий сказал, когда Акинфеев закончит карьеру
3 марта
Березуцкий назвал трех лучших футболистов России 21 века
3 марта
3
Березуцкий оценил шансы на переход Слуцкого в «Спартак»
24 февраля
11
Березуцкий объяснил феномен Кисляка
23 февраля
Березуцкий честно высказался о соперниках сборной России
22 февраля
1
Березуцкий оценил вклад Гинера в российский футбол
22 февраля
ЦСКА раскритиковали за увольнение Березуцкого
14 января
1
Березуцкий покинул ЦСКА
12 января
1
Орещук: «Что мешает ЦСКА поставить Березуцких?»
2025.06.25 10:49
15
Мор предложил 3 российских кандидатов на пост тренера ЦСКА
2025.06.16 17:00
6
Губерниев предложил кандидатов на пост главного тренера ЦСКА: «Свободны Мостовой, Черчесов»
2025.06.16 11:30
6
Названо условие для назначения Березуцкого тренером ЦСКА
2025.06.12 22:40
8
ЦСКА может вернуть тренера, при котором команда стала пятой в РПЛ
2025.06.10 18:40
5
Белоус предложил кандидатов на место главного тренера ЦСКА
2025.06.08 12:38
Натхо: «Алексей Березуцкий – сумасшедший человек, он делал много безумных вещей»
2024.07.18 23:19
2
Натхо перечислил главных легенд ЦСКА
2024.07.05 11:42
Бийол выступил с благодарностью в адрес Березуцкого
2024.06.21 10:20
5
Березуцкий заявил, что Мостовой получит работу в РПЛ
2024.06.13 14:58
7
Газзаев оценил возвращение Алексея Березуцкого в ЦСКА
2024.06.06 20:06
Алексей Березуцкий прокомментировал возвращение в ЦСКА
2024.06.06 15:34
1
Алексей Березуцкий вернулся в ЦСКА
2024.06.06 14:40
14
Березуцкий высказался об исходе чемпионской гонки РПЛ
2024.06.01 14:14
Березуцкий одним словом охарактеризовал сезон ЦСКА
2024.06.01 09:12
3
Березуцкий прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о ЦСКА: «В этом с Понтусом нельзя не согласиться»
2024.05.25 08:16
3
1
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