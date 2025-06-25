Орещук: «Что мешает ЦСКА поставить Березуцких?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

– Насколько понятен выбор главного тренера армейцев – Фабио Челестини. И была ли, на ваш взгляд, русская альтернатива?

– Получается, у ЦСКА будет опять переходной период – в этот год тренеру нужно познакомиться с командой. ЦСКА будет делать шаг назад, чтобы сделать потом два-три вперед.

Что мешает поставить Березуцких, которые хорошо знают команду? Остаться на этом уровне и с ними подняться? «Краснодар» не побоялся поставить Мусаева, «Зенит» вернул из Уфы Семака. Когда еще нашим молодым тренерам давать шанс? В «Балтике» работал Игнашевич. Почему не верим нашим, почему привозим иностранцев, когда нет еврокубков? Везем, платим...