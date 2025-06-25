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Орещук: «Что мешает ЦСКА поставить Березуцких?»

Сегодня, 10:49
6

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

– Насколько понятен выбор главного тренера армейцев – Фабио Челестини. И была ли, на ваш взгляд, русская альтернатива?

– Получается, у ЦСКА будет опять переходной период – в этот год тренеру нужно познакомиться с командой. ЦСКА будет делать шаг назад, чтобы сделать потом два-три вперед.

Что мешает поставить Березуцких, которые хорошо знают команду? Остаться на этом уровне и с ними подняться? «Краснодар» не побоялся поставить Мусаева, «Зенит» вернул из Уфы Семака. Когда еще нашим молодым тренерам давать шанс? В «Балтике» работал Игнашевич. Почему не верим нашим, почему привозим иностранцев, когда нет еврокубков? Везем, платим...

  • В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича занял третье место в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России. В июне серб перешел в греческий АЕК.
  • 49‑летним швейцарец Челестини подписал с ЦСКА контракт по схеме «2+1».
  • Алексей Березуцкий остается в штабе ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Челестини Фабио
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Комментарии (7)
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andrei-sarap-yandex
1750839202
СЕМАК украинец
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andrei-sarap-yandex
1750839224
КАРПИН ЭСТОНЕЦ
Ответить
Snek
1750844581
Березуцкий уже пробовал, явно не потянул, не хватает опыта. Игнашевич тренировал Балтику и совсем не очень успешно. Ответы на вопросы плавают на поверхности. У них нет тренерского авторитета, их могут уважать как игроков, но не как главных тренеров. В этом нет ничего зазорного, но это факт, который идёт в минус перед любым другом кандидатом
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ilich55
1750844593
"ЦСКА будет делать шаг назад, чтобы сделать потом два-три вперед" В ЦСКА просто не читали книжку Ильича "Шаг вперёд, два шага назад", которая рассказывала о кризисе в партии. Тогда партия развалилась на две части (Большевики-меньшевики). На какие части развалятся кони с его новым тренером, покажет новый сезон. Как мне видится, ничего хорошего.......
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Интерес
1750845484
Потому что у власти самодуры.
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