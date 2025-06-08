Белоус предложил кандидатов на место главного тренера ЦСКА

Бывший топ-менеджер «Локомотива», «Ростова» и «Москвы» Юрий Белоус высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера ЦСКА. Ожидается, что Марко Николич, который сейчас занимает эту должность у красно-синих, перейдет в АЕК.

– Стоит ли ЦСКА привлекать специалиста, так скажем, со стороны или лучше поискать в системе клуба?

– Ну, вы знаете, я бы поискал бы. Прекрасно провел заключительные несколько туров Ролан Гусев в «Динамо», и, по всей видимости, если туда теперь приходит Карпин, то он приходит со своей командой, Ролику может места не найтись. Поэтому обратить внимание можно на этого специалиста.

Есть другие специалисты. Надо не бояться брать молодых ребят. Уже имеют определенный опыт Березуцкие. Один из них выиграл кубок с азербайджанским клубом.

Не боги горшки обжигают, и того же Слуцкого, который потом уже добивался результата, я поставил, когда ему было 34 года. И то, он в футболе не был отмечен как игрок, а постепенно из детских команд и молодежных пришел в большой футбол.