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  • Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого

Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого

16 ноября 2023, 15:44
31

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за ее резкие высказывания в адрес экс-футболиста сборной России и ЦСКА Василия Березуцкого.

«Вот мне интересно, кто дал право этой тетеньке так говорить про Василия? Березуцкий – гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше Вяльбе, ибо он футболист. А футбол – вид спорта номер один. И приличным людям нет никакого дела до того, в какой Испании Вася сейчас живет. С ним можно не соглашаться, но подобная риторика недопустима. Госпожа Вяльбе, стыд и срам…

Что-то быстро все забыли, как вся страна выходила на улицы в честь побед наших футболистов над Нидерландами и Испанией! Вся Россия! Футболисты нам радость дарили! И заслуженных мастеров им справедливо дали в 2018-м! Ни один вид спорта не может вызвать такие невероятные эмоции у большой страны! И даже мой любимый биатлон…» – написал Губерниев.

  • Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из России, если они хотят выступать на высоком уровне и добиваться побед.
  • Вяльбе за это назвала Березуцкого козлом.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Телеграм-канал Реальный Губер
Россия. Премьер-лига Россия Березуцкий Василий Губерниев Дмитрий
Комментарии (31)
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nik55
1700141975
Вяльбе великая спортсменка а ты просто губошлеп
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Sedoi_Goblin
1700142182
В то время, когда наши представители спорта №1 имели бледный вид по всем направлениям, именно Елена Вяльбе приносила любителям спорта положительные эмоции своими победами.. И Васе до Елены , как в известном маршруте..
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CSKA57
1700142659
Тебе Губерниев стыдно не знать, кто такая Елена Валерьевная Вяльбе!!! Ты мезинца не стоишь этой великой спортсменки! Сам ты "дяденька"!
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BarStep
1700143294
Во как безталантище (хотя, вру, есть у него один талант - без мыла в задницу влезать) обиду затаил! Запомнил ****, как Вяльбе запретила ему приближаться к лыжникам ближе 5 м со своими идиотскими интервью..
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шахта Заполярная
1700147003
Губа какая же ты мерзость. Кто такая Вяльбе. Четырнадцати кратная чемпионка Мира, трех кратная Олимпийская чемпионка, четыре хрустальных глобуса Мира. У нее наград больше чем зубов в твоем п*ганом роте. По сравнению с ней ты грязь придорожная. Вот кто гордость России, а не флюгер как ты, с языком длиннее лыжи Вяльбе. Ты как тампакс в каждой пилотке и лизоблюд.
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,kav23
1700148410
Вяльбе права на 100%, а Дима своим словесным поносом уже всех достал и не ему бездарю похабно отзываться о заслуженном тренере и великой спортсменке, нашей настоящей гордости.
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Aндрей-кадулин-google
1700149021
Березуцкий по сравнению с Вяльбе дрищ,а губерниев ваще ноль
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sochi-2013
1700150631
Губошлеп видать тоже лыжи навострил на запад. К Васе в лакеи набивается.
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lipatov32
1700153546
Губерниев может идти на Х. Со своим мнением! Биатлон его хай его комментирует чудило!!!!
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Каратель помойников
1700161050
А кто дал право шлепающей губе осуждать Вяльбе? Кем возомнил себя гребец на галерах? Так ведь можно и горести нехило)))
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