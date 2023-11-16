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    • Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого

    Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за ее резкие высказывания в адрес экс-футболиста сборной России и ЦСКА Василия Березуцкого.

    «Вот мне интересно, кто дал право этой тетеньке так говорить про Василия? Березуцкий – гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше Вяльбе, ибо он футболист. А футбол – вид спорта номер один. И приличным людям нет никакого дела до того, в какой Испании Вася сейчас живет. С ним можно не соглашаться, но подобная риторика недопустима. Госпожа Вяльбе, стыд и срам…

    Что-то быстро все забыли, как вся страна выходила на улицы в честь побед наших футболистов над Нидерландами и Испанией! Вся Россия! Футболисты нам радость дарили! И заслуженных мастеров им справедливо дали в 2018-м! Ни один вид спорта не может вызвать такие невероятные эмоции у большой страны! И даже мой любимый биатлон…» – написал Губерниев.

    • Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из России, если они хотят выступать на высоком уровне и добиваться побед.
    • Вяльбе за это назвала Березуцкого козлом.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Телеграм-канал Реальный Губер

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    16.11.2023 15:44
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +10

      The Best 68 5 часов назад

      Вы кто пишет гадости про Губерниева, Березуцкого- чего добились в жизни.
      Диванные эксперты!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Виталий-Быканов-vkontakte 7 часов назад

      Эх Губер Губер... Превратился в затычку тампакс

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +323

      mab1011 7 часов назад

      Вся страна и на Пугачеву ходила...Давайте теперь им ж...пу лизать вместе с Васей...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5370

      Каратель 7 часов назад

      А кто дал право шлепающей губе осуждать Вяльбе? Кем возомнил себя гребец на галерах? Так ведь можно и горести нехило)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +609

      lipatov32 9 часов назад

      Губерниев может идти на Х. Со своим мнением!
      Биатлон его хай его комментирует чудило!!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Андрей-S-google > lipatov32 9 часов назад

      Биатлон фигня, согласен. Губерниев фигня, согласен. Василий, тоже не сахар.Но Вяльбе спустилась на быдло уровень в своём подлизывании власти.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5370

      Каратель > Андрей-S-google 7 часов назад

      Ты сходи к доктору,в любом случае когда мнение расходится с твоим ты считаешь что кто то подлизывает власти...какой же ты ущербный

      1
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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 10 часов назад

      Губошлеп видать тоже лыжи навострил на запад. К Васе в лакеи набивается.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Aндрей-кадулин-google 11 часов назад

      Березуцкий по сравнению с Вяльбе дрищ,а губерниев ваще ноль

      7
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      Рейтинг: +20

      ,kav23 11 часов назад

      Вяльбе права на 100%, а Дима своим словесным поносом уже всех достал и не ему бездарю похабно отзываться о заслуженном тренере и великой спортсменке, нашей настоящей гордости.

      10
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      Рейтинг: +10

      zoroastorov 11 часов назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 11 часов назад

      Губа какая же ты мерзость. Кто такая Вяльбе. Четырнадцати кратная чемпионка Мира, трех кратная Олимпийская чемпионка, четыре хрустальных глобуса Мира. У нее наград больше чем зубов в твоем п*ганом роте. По сравнению с ней ты грязь придорожная. Вот кто гордость России, а не флюгер как ты, с языком длиннее лыжи Вяльбе. Ты как тампакс в каждой пилотке и лизоблюд.

      12
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > шахта Заполярная 8 часов назад

      гордость России=====
      Михалыч чо про Исинбаеву скажешь ? Двухкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира. Гордость чи шо ?

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