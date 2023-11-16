Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за ее резкие высказывания в адрес экс-футболиста сборной России и ЦСКА Василия Березуцкого.

«Вот мне интересно, кто дал право этой тетеньке так говорить про Василия? Березуцкий – гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше Вяльбе, ибо он футболист. А футбол – вид спорта номер один. И приличным людям нет никакого дела до того, в какой Испании Вася сейчас живет. С ним можно не соглашаться, но подобная риторика недопустима. Госпожа Вяльбе, стыд и срам…

Что-то быстро все забыли, как вся страна выходила на улицы в честь побед наших футболистов над Нидерландами и Испанией! Вся Россия! Футболисты нам радость дарили! И заслуженных мастеров им справедливо дали в 2018-м! Ни один вид спорта не может вызвать такие невероятные эмоции у большой страны! И даже мой любимый биатлон…» – написал Губерниев.

Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из России, если они хотят выступать на высоком уровне и добиваться побед.

Вяльбе за это назвала Березуцкого козлом.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?