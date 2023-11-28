Погребняк выступил в защиту Василия Березуцкого

Павел Погребняк прокомментировал резонансное высказывание Василия Березуцкого.
Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.
– Как относитесь к словам Карпина и Василия Березуцкого о том, что если у игроков есть возможность, то нужно уезжать?
– Я думаю, что Березуцкий имел в виду что надо уезжать только со спортивной точки зрения. Карьера футболиста короткая, на ее пике нужно пользоваться возможностями и идти на повышение.
Как патриот, можно никуда не уезжать и наслаждаться тем, что есть, но спортсмены – это люди, которые должны расти. К тому же, за рубежом игроки приобретают опыт и высокий уровень, которые потом скажутся на выступлении сборной.
Мне был непонятен этот шквал критики. Не надо смешивать спорт и политику.
- Сам Погребняк поиграл в Англии и Германии.
- Сам В. Березуцкий всю карьеру провел в России.