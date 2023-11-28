Погребняк выступил в защиту Василия Березуцкого

Павел Погребняк прокомментировал резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

– Как относитесь к словам Карпина и Василия Березуцкого о том, что если у игроков есть возможность, то нужно уезжать?

– Я думаю, что Березуцкий имел в виду что надо уезжать только со спортивной точки зрения. Карьера футболиста короткая, на ее пике нужно пользоваться возможностями и идти на повышение.

Как патриот, можно никуда не уезжать и наслаждаться тем, что есть, но спортсмены – это люди, которые должны расти. К тому же, за рубежом игроки приобретают опыт и высокий уровень, которые потом скажутся на выступлении сборной.

Мне был непонятен этот шквал критики. Не надо смешивать спорт и политику.