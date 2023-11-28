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    Погребняк выступил в защиту Василия Березуцкого

    Павел Погребняк прокомментировал резонансное высказывание Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    – Как относитесь к словам Карпина и Василия Березуцкого о том, что если у игроков есть возможность, то нужно уезжать?

    – Я думаю, что Березуцкий имел в виду что надо уезжать только со спортивной точки зрения. Карьера футболиста короткая, на ее пике нужно пользоваться возможностями и идти на повышение.

    Как патриот, можно никуда не уезжать и наслаждаться тем, что есть, но спортсмены – это люди, которые должны расти. К тому же, за рубежом игроки приобретают опыт и высокий уровень, которые потом скажутся на выступлении сборной.

    Мне был непонятен этот шквал критики. Не надо смешивать спорт и политику.

    • Сам Погребняк поиграл в Англии и Германии.
    • Сам В. Березуцкий всю карьеру провел в России.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      eremkatim83 20 минут назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему. На первом месте выходит.

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      Рейтинг: +3841

      CSKA57 54 минуты назад

      Погребняк уже купил билет в Испанию...

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      Рейтинг: +5388

      Каратель 55 минут назад

      Что тупить то? Берёза сказал уезжать и выступать за любую страну,валить короче насовсем,за это Ваську и прилетело

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      Рейтинг: +121

      googlechromovvkontakte > Каратель 34 минуты назад

      Ты за СВО.Почему не на СВО ?

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      Рейтинг: +3074

      Suvorov71 > googlechromovvkontakte 14 минут назад

      а вот и хохлогей появился. пёс не понятной породы, но то что хохлогей точно

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      Рейтинг: +121

      googlechromovvkontakte > Suvorov71 9 минут назад

      Эх генералиссимус , как же щас суворовых и кутузовых на фронте не хватает. А ты тут дзюбишь.

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