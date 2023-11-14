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    • Чанов оценил скандальное заявление Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

    Чанов оценил скандальное заявление Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «Наши футболисты едут не за прогрессом играть в Европу, а проверить свои силы. Это не значит, что нужно ехать куда-то играть на первенство Судана, Сирии или Карабаха.

    У нашего чемпионата есть планка и опускать ее не надо. Ребята, которые уезжают в Европу, повышают свою уверенность. Головин во Франции сейчас вообще номер один! Да и другие, может, получают немного игрового времени, но хорошо показывают себя.

    Березуцкий сказал, что в его время люди не уезжали за рубеж, потому что были результаты и они росли вместе с российским футболом? Можно вспомнить «бронзу» на Евро-2008, но практически все ребята тогда играли в РПЛ.

    Наши команды могли тогда помериться силами с европейскими коллективами, а сейчас нам этого не дают», – сказал Чанов.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Metaratings

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    14.11.2023 22:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +86

      bashnat013 15 ноября, 08:57

      Мне вот интересно Чанов на какой машине ездиет на москвиче или Оке.Зачем несут эту чушь и подлизывают в душе все понимают что едут за бугор чтоб расти и развиваться пример Головин

      0
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      Рейтинг: +14

      anton-ivanov-google 15 ноября, 01:12

      Хм а речь о уездах в европейские страны..а не суданы,Эфиопии,Сирия,карабахи или секторы гази

      0
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 14 ноября, 23:11

      В Карабахе кстати Лунёв на воротах!) Чанов не в курсах

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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > TIMOTHY 15 ноября, 07:00

      Не за прогрессом Лунев там, о чем Чанов сказал. Отдали его в аренду, чтобы на его зарплате сэкономить.

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      Рейтинг: +2024

      Айболид > googlechromovvkontakte 15 ноября, 18:40

      Отчего ты такой мудила ?

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