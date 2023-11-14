Чанов оценил скандальное заявление Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Наши футболисты едут не за прогрессом играть в Европу, а проверить свои силы. Это не значит, что нужно ехать куда-то играть на первенство Судана, Сирии или Карабаха.

У нашего чемпионата есть планка и опускать ее не надо. Ребята, которые уезжают в Европу, повышают свою уверенность. Головин во Франции сейчас вообще номер один! Да и другие, может, получают немного игрового времени, но хорошо показывают себя.

Березуцкий сказал, что в его время люди не уезжали за рубеж, потому что были результаты и они росли вместе с российским футболом? Можно вспомнить «бронзу» на Евро-2008, но практически все ребята тогда играли в РПЛ.

Наши команды могли тогда помериться силами с европейскими коллективами, а сейчас нам этого не дают», – сказал Чанов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?