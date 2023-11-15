Депутат Журова выступила в защиту Березуцкого

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Тут можно манипулировать. Если бы он сказал уезжать в Латинскую Америку, в Аргентину, мы бы возмущались? Это же БРИКС – мы дружим, у нас все хорошо, играем друг против друга. И контекст совсем другой.

А если бы речь шла об, условно, Германии, все бы начали возмущаться. Так что вопрос открыт: смотря куда ехать. Если наши футболисты на каких-то этапах поедут играть в Аргентину, ничего в этом плохого нет, это дружественная страна.

Он же не уточнял, куда именно надо уезжать – в этом вся загвоздка. Все почему-то сразу додумали, что он имел в виду Францию или Германию. Перед тем как вешать ярлыки, надо уточнить, что он имел в виду. Обмен игроками с Аргентиной или Бразилией – почему нет? Это лидеры мирового футбола», – сказала Журова.