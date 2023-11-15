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    Депутат Журова выступила в защиту Березуцкого

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

    • Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «Тут можно манипулировать. Если бы он сказал уезжать в Латинскую Америку, в Аргентину, мы бы возмущались? Это же БРИКС – мы дружим, у нас все хорошо, играем друг против друга. И контекст совсем другой.

    А если бы речь шла об, условно, Германии, все бы начали возмущаться. Так что вопрос открыт: смотря куда ехать. Если наши футболисты на каких-то этапах поедут играть в Аргентину, ничего в этом плохого нет, это дружественная страна.

    Он же не уточнял, куда именно надо уезжать – в этом вся загвоздка. Все почему-то сразу додумали, что он имел в виду Францию или Германию. Перед тем как вешать ярлыки, надо уточнить, что он имел в виду. Обмен игроками с Аргентиной или Бразилией – почему нет? Это лидеры мирового футбола», – сказала Журова.

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    Источник: «Газета.ru»

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    15.11.2023 21:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +21

      МАН. Ю 1 час назад


      Что вы разнылись тут!!! Ну сказал конь, и что такого-то? И по-сути он прав! А вы тут как тюрюшковы разнылись! Вы что, ананисимова насмотрелись!!!! Эх ***, больное общество!!! Что с нами сделали!!!! Стадо!!!

      0
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      Рейтинг: +5370

      Каратель 7 часов назад

      Иногда нашим депутатам лучше промолчать...по моему деревяшка писал что надо уезжать и выступать пох под каким флагом...а это барышня его оправдывает..надо задуматься и проверить на чье стороне она играет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8924

      nik55 19 часов назад

      я давно говорю что многие спортсмены очень не далекие------собрали в думе и это не означает что они умные

      0
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      Рейтинг: +6020

      neim 22 часа назад

      Видать сама собралась куда-нибудь свинтить, раз за понауехавшего впрягается. Не спроста всё это ))).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 23 часа назад

      Действительно, а если это Монголия?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 15 ноября, 22:44

      Дело не в том, куда ехать, а в том, что нас нигде не ждут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 15 ноября, 22:22

      Падения головой в бортик бесследно не проходят.

      2
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      Рейтинг: -8

      TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА 15 ноября, 22:01

      На)(уй с госслужбы в народное хозяйство

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА 15 ноября, 22:02

      Дэбил очнись, о каком хозяйстве ты тупорылый здесь вонь пускаешь

      1
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      Рейтинг: -8

      TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА > Suvorov71 15 ноября, 22:06

      Гибрид барана с хряком, один раз объясняю, что вся сфера деятельности, которая не относится к государственной службе (МВД, Таможня, Налоговая, Армия, правительство, администрации и т.д) является народным хозяйством и по)(уй при этом какой экономический строй в стране.

      Рыло может тебе помоев налить, а то ты так перевозбудилось, что сопли и слюни во все стороны летят

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      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА 15 ноября, 22:15

      Ну конченный дэбил, вонь от тебя везде, ну ты самзнаешь

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      Рейтинг: +2520

      Fialet 15 ноября, 21:51

      Идиотка иноагентская. Вопрос не в том, чтобы ехать куда то играть, а в том, что Березудский предложил играть под любым флагом. То есть продаться. А там и до радужного флага недалеко.

      5
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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Fialet 16 ноября, 00:23

      Какие знакомые речи - "Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст" !!! ... Думаю надо сразу объявить Березуцкого геем и одержимым сатаной !!! Впрочем, одержимым его уже похоже скоро признают !(((

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      Рейтинг: +2520

      Fialet > VVM1964 18 часов назад

      Играть под нейтральным флагом в то время, когда все играют под своими, это уже проститутство.

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      Рейтинг: +5455

      Ziklop 15 ноября, 21:35

      политик однако она, хитрожопая!

      1
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