Депутат Журова выступила в защиту Березуцкого

Что вы разнылись тут!!! Ну сказал конь, и что такого-то? И по-сути он прав! А вы тут как тюрюшковы разнылись! Вы что, ананисимова насмотрелись!!!! Эх ***, больное общество!!! Что с нами сделали!!!! Стадо!!!
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.
- Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.
«Тут можно манипулировать. Если бы он сказал уезжать в Латинскую Америку, в Аргентину, мы бы возмущались? Это же БРИКС – мы дружим, у нас все хорошо, играем друг против друга. И контекст совсем другой.
А если бы речь шла об, условно, Германии, все бы начали возмущаться. Так что вопрос открыт: смотря куда ехать. Если наши футболисты на каких-то этапах поедут играть в Аргентину, ничего в этом плохого нет, это дружественная страна.
Он же не уточнял, куда именно надо уезжать – в этом вся загвоздка. Все почему-то сразу додумали, что он имел в виду Францию или Германию. Перед тем как вешать ярлыки, надо уточнить, что он имел в виду. Обмен игроками с Аргентиной или Бразилией – почему нет? Это лидеры мирового футбола», – сказала Журова.