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Депутат Журова выступила в защиту Березуцкого

15 ноября 2023, 21:07
15

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

  • Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Тут можно манипулировать. Если бы он сказал уезжать в Латинскую Америку, в Аргентину, мы бы возмущались? Это же БРИКС – мы дружим, у нас все хорошо, играем друг против друга. И контекст совсем другой.

А если бы речь шла об, условно, Германии, все бы начали возмущаться. Так что вопрос открыт: смотря куда ехать. Если наши футболисты на каких-то этапах поедут играть в Аргентину, ничего в этом плохого нет, это дружественная страна.

Он же не уточнял, куда именно надо уезжать – в этом вся загвоздка. Все почему-то сразу додумали, что он имел в виду Францию или Германию. Перед тем как вешать ярлыки, надо уточнить, что он имел в виду. Обмен игроками с Аргентиной или Бразилией – почему нет? Это лидеры мирового футбола», – сказала Журова.

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Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий
Комментарии (15)
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vladik12
1700071685
Как ни странно, Света проявила адекватность.
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Ziklop
1700073305
политик однако она, хитрожопая!
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Fialet
1700074287
Идиотка иноагентская. Вопрос не в том, чтобы ехать куда то играть, а в том, что Березудский предложил играть под любым флагом. То есть продаться. А там и до радужного флага недалеко.
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TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА
1700074889
На)(уй с госслужбы в народное хозяйство
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sochi-2013
1700076172
Падения головой в бортик бесследно не проходят.
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DOCTOR PENALTY
1700077462
Дело не в том, куда ехать, а в том, что нас нигде не ждут.
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Дядя Серёжа
1700102051
Действительно, а если это Монголия?
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nik55
1700119665
я давно говорю что многие спортсмены очень не далекие------собрали в думе и это не означает что они умные
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Каратель помойников
1700162758
Иногда нашим депутатам лучше промолчать...по моему деревяшка писал что надо уезжать и выступать пох под каким флагом...а это барышня его оправдывает..надо задуматься и проверить на чье стороне она играет
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МАН. Ю
1700181144
Что вы разнылись тут!!! Ну сказал конь, и что такого-то? И по-сути он прав! А вы тут как тюрюшковы разнылись! Вы что, ананисимова насмотрелись!!!! Эх ***, больное общество!!! Что с нами сделали!!!! Стадо!!!
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