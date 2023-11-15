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    • Ветеран ЦСКА назвал Березуцкого «чертовым паразитом» и предателем после его призыва уезжать из России

    Ветеран ЦСКА назвал Березуцкого «чертовым паразитом» и предателем после его призыва уезжать из России

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

    • Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «К черту этого Василия Березуцкого! Ведет он себя нехорошо, не по-русски. Хвастается, что ему денег на десять лет хватит. Не найдет он в Испании себя? Не дай бог у него родственники заболеют или он сам заболеет, вернется в трусах в Россию и еще будет прощения просить, говорить, что там тяжело жить.

    Это сейчас он храбрится. На чужбине жить очень тяжело. Он там будет все равно изгоем, никуда не денется. Но, правда, у него денег до черта.

    Что ж он раньше сам-то не уехал, паразит чертов?! В ЦСКА десяток лет проиграл, он, наверное, еще и военнослужащий. Тогда это противозаконно, могут возбудить уголовное дело как против дезертира. Такие вещи говорить неприемлемо, ну, не опошляй ты Родину свою!

    Его все равно настигнет кара. В какой-то степени я его считаю предателем, как и Валерия Карпина, который заявил, чтобы молодые футболисты уезжали за границу. Он сморозил глупость. Прежде всего надо любить свою Родину, а потом уже все остальное. Вася и Карпин не правы несколько раз», – сказал Пономарев.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Legalbet

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    15.11.2023 17:19
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +12

      Exnaton 15 часов назад

      Я не согласен...

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      Рейтинг: +16

      Arsen59 15 ноября, 22:23

      Время рассудит.Для него Родина там,где задница в цветах,он свое здесь получил,проявить дальше не смог,все жизненные ценности в слове " я".Таково воспитание,которое он получил.По- моему,понятие Родина не ограничивается кругом своей семьи,это нечто большее,многогранное.Это и история и рода и страны,память о тех,кого уже нет,о тех,кто сложил голову ради нее,кто в искусстве,науке,спорте проявлял себя и прославлял страну этим.Это и радость успехам,это и горе потерь и неудач и борьба за справедливость.А как по другому?

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      Рейтинг: +25

      Sergey-Martinov-yandex 15 ноября, 21:22

      За проживание платить нужно. Вот кал и мечет.

      1
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      Рейтинг: +3614

      momwig_ 15 ноября, 19:45

      Высунулись как-то два червяка из навозной кучи. "Пап, а почему пчелки порхают с цветка на цветок ,птички летают в небе, рыбки плавают в пруду.. а мы копошимся в этой куче?" "Потому что Родину не выбирают, сынок." (анекдот времен СССР)
      Так глупо вываливать "в эфир" собственные комплексы и досаду, при этом огрызаясь на того, у кого в данный момент по его собственному ощущению всё в порядке, даже если этот "тот" говорит задевающие тебя - хотя и вполне разумные - вещи. Но дядьке 83 года, для него это логично. тут же вряд ли глубокие пенсионеры собрались ,а по маразму могут и посоревноваться с ветераном.

      3
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      Рейтинг: -8

      TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА > momwig_ 15 ноября, 20:15

      Т.е., если у человека всё хорошо, то ты, с.ука, допускаешь, что он может срать на тех, у кого всё не очень хорошо, и они, в свою очередь, не имеют права ему отвечать ? А ты не о.хуело ли, рыло ?

      6
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      Рейтинг: +3614

      momwig_ > TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА 15 ноября, 20:36

      Нет, Кляча, с рылом что-то у тебя, а сестра Вася , как бы я к нему ни относился, ни на кого не срал. А вот ты - пытаешься выдавливать из себя какашки, хотя мог бы употребить своё "нехорошо" более на пользу, хотя бы себе.

      2
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА 15 ноября, 21:05

      Он косит под тупого, кстати хорошо получается.
      Вася перднул не мог не знать, что из его слов получится. Бобла, наверно поднчл и за одно узнал, кто тоже чмо, чтобы потом в кружке вместе с такими тереть.
      Кружок по интересам "иноагент".
      Momwig вписался и еще будет.

      1
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      Рейтинг: +2024

      Айболид > momwig_ 15 ноября, 21:08

      Так у "берёзы" выходит Родины нет . По мне лучше "куча" , чем никакой .

      3
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      ...
      Рейтинг: -8

      TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА > momwig_ 15 ноября, 21:26

      Да, уё.бок, ты прав, что конкретно он ни на кого не насрал, но он просто в условиях военного времени в целом насрал на государство, в котором родился, рос и, благодаря которому в своё время получил ВСЁ, будучи при этом полным ничтожеством

      И ты, двуличная, продажная тварь , этого не можешь не понимать, но при этом всё равно паскудно лицемеришь, оправдывая своё лицемерие какими-то эфемерными рассуждениями о разумности

      2
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      Рейтинг: +3614

      momwig_ > Айболид 20 часов назад

      А из чего это выходит?

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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 15 ноября, 18:59

      Братьев в топку.

      2
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      Рейтинг: +2899

      a_who 15 ноября, 18:52

      А второй деревянный где ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11874

      alex1951 15 ноября, 18:41

      Орлы! А чё вы такие возмущенные?
      Старая истина: Рыбка ищет ,где лучше,а человек ,где лучше....
      И Береза ни первый и не последний....таких в Рашке до Х. и больше....
      Завидуйте молча ,патриоты диванные....Ехать некуда ,да и бабок только ,чтоб ласты не склеить....это вам не СССР...это КАПИТАЛИЗМ...))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > alex1951 15 ноября, 21:00

      Никуя себе ты перднул.
      Жалко не СССР, язык бы тебе капиталистический подрезали бы. Вроде не дурак, а в защитнички заделался.
      Он знал, что пердешь поднимится, делит народ на 2 лагеря, кто-то отбашлял.

      3
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 > Питерский князь 15 ноября, 23:19

      Хоть и Пи.КНЯЗЬ,но с голой жопой ,вот и вякаешь ....
      Я хоть и не князь ,но свои 700 евросов в фашис.... стране имею....
      а тебя Князя Путя имеет...Все Точка.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > alex1951 12 часов назад

      Так ты из-за бугра нас жизни учишь?
      А не пошел бы ты на куй!?

      0
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      ...
      Рейтинг: +5369

      Каратель > Питерский князь 7 часов назад

      Не получится язык у него подрезать потому как он в жопе у этого еврогомика спрятан и придется в дерьме замораться,епануть этому васезащитнику по кумполу и делов,пусть улыбается всем круглый год

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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Каратель 7 часов назад

      Он говорит нам: "Кули вы питарасы гоните на Васю, сами виноваты, что русские. Мне из-за бугра лучше знать кто вы"!
      Никуя себе он такой умный, череп наверное жмет.
      Я признаю, я троллю, но а это реально самовосправозглашенный проффессор по русским.
      Вобщем, ч.мошник необыкновенный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 15 ноября, 18:16

      Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им сделать?
      Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним. -- Радуйтесь! -- кричит он им.
      -- Это все я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами.
      То-то сейчас грохнет! Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.
      Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.
      Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart > ПалкоВводецъ (returned) 15 ноября, 18:24

      Пацифистом был малой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > Napaleon Banapart 15 ноября, 18:41

      Нее, коллаборационистом! Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 15 ноября, 17:52

      Пилять какой тугодум этот ветеран.Мозгов не хватает понять что Вася и Карпин говорят лишь о том, что для спортсменов которые хотят развития, сейчас в нынешней санкционной ситуации в России нет шансов. Кто хочет развиваться и улучшаться --лучше ехать в Европу, как это сделал например Кузяев. Не хочешь развиваться, напрягаться --- таких этот совет Васи и Карпина не касается. Пусть остаются, в России бабла пока им хватит.Но о сильном спортивном росте-- пусть забудут. Канчельскис например все это сразу понял и поддержал.
      А такие тупорезы как Пономарев и другие ему подобные , сразу предательство сюда припутали.)))

      8
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      ...
      Рейтинг: +5356

      Бомбардиръ > googlechromovvkontakte 15 ноября, 18:02

      На воре и шапка горит )

      1
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      ...
      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart > googlechromovvkontakte 15 ноября, 18:20

      Все что я хотел сказать ты уже сказал. Добавю лишь чтоб сложилась полная картина посмотрмте видео целиком на канале Нобеля.. Ждем предложения из гос думы о признании армяна инагентом. А то распоясался в край. Такие провокационные не патриотичные вопросы задает да еще и обнародует все это"непотребство" потом...

      4
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      ...
      Рейтинг: +2024

      Айболид > googlechromovvkontakte 15 ноября, 18:25

      Когда скажешь почему ты нудак ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > 15 ноября, 19:05

      Про себя ? Главное что ты про себя узнал. И не возражаешь, согласный что ты мудак.

      0
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > 15 ноября, 19:07

      Головаболит мудак. Одно другому не мешает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8924

      nik55 > googlechromovvkontakte 15 ноября, 19:08

      что здесь нужно бандерлогу ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > nik55 15 ноября, 19:13

      1955 ...Староват для фронта.Ладно живи. А всякие красногвардейчики 1981 ---некуй здесь херойствовать --на фронт

      1
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      ...
      Рейтинг: +2024

      Айболид > googlechromovvkontakte 15 ноября, 21:04

      Я так и знал , что ты зассышь признаться . Хлипкий ты говнюк , хлипкий . и телом и морально .
      Х.ли ты тут всех на фронт гонишь ? Ты кто ? Не украинец ты и не россиянин .... не белорус и не молдаванин . Тебе собака какое дело ? Да никакого . Ты - жижа мерзкая , воняешь здесь за кэш (при одобрении и поддержке кстати руководства сайта) . А так ... да тебе фиолетово "чё там в УкраинИ".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 15 ноября, 17:43

      Пономарев, тебе какое дело до чужой частной жизни ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6020

      neim > NewLife 15 ноября, 19:12

      А какое дело частной, чужой жизни до нас ?
      Может ей просто заткнуться и не не отсвечивать ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet > NewLife 15 ноября, 20:33

      Частная была бы, если бы он сидел в Испании, и не вякал. А так он вносит смуту и гадит в сторону страны, которая его вырастила и дала возможность заработать кучу денег.

      1
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      ...
      Рейтинг: -8

      TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА > Fialet 15 ноября, 21:47

      Чубатых пи.дорасов среди хряков просто неимоверное количество. Тут только от одного Олёши 3 такая вонь стоит, что аж глаза режет

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