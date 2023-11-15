Ветеран ЦСКА назвал Березуцкого «чертовым паразитом» и предателем после его призыва уезжать из России

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«К черту этого Василия Березуцкого! Ведет он себя нехорошо, не по-русски. Хвастается, что ему денег на десять лет хватит. Не найдет он в Испании себя? Не дай бог у него родственники заболеют или он сам заболеет, вернется в трусах в Россию и еще будет прощения просить, говорить, что там тяжело жить.

Это сейчас он храбрится. На чужбине жить очень тяжело. Он там будет все равно изгоем, никуда не денется. Но, правда, у него денег до черта.

Что ж он раньше сам-то не уехал, паразит чертов?! В ЦСКА десяток лет проиграл, он, наверное, еще и военнослужащий. Тогда это противозаконно, могут возбудить уголовное дело как против дезертира. Такие вещи говорить неприемлемо, ну, не опошляй ты Родину свою!

Его все равно настигнет кара. В какой-то степени я его считаю предателем, как и Валерия Карпина, который заявил, чтобы молодые футболисты уезжали за границу. Он сморозил глупость. Прежде всего надо любить свою Родину, а потом уже все остальное. Вася и Карпин не правы несколько раз», – сказал Пономарев.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?