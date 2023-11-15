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  • Ветеран ЦСКА назвал Березуцкого «чертовым паразитом» и предателем после его призыва уезжать из России

Ветеран ЦСКА назвал Березуцкого «чертовым паразитом» и предателем после его призыва уезжать из России

15 ноября 2023, 17:19
19

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

  • Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«К черту этого Василия Березуцкого! Ведет он себя нехорошо, не по-русски. Хвастается, что ему денег на десять лет хватит. Не найдет он в Испании себя? Не дай бог у него родственники заболеют или он сам заболеет, вернется в трусах в Россию и еще будет прощения просить, говорить, что там тяжело жить.

Это сейчас он храбрится. На чужбине жить очень тяжело. Он там будет все равно изгоем, никуда не денется. Но, правда, у него денег до черта.

Что ж он раньше сам-то не уехал, паразит чертов?! В ЦСКА десяток лет проиграл, он, наверное, еще и военнослужащий. Тогда это противозаконно, могут возбудить уголовное дело как против дезертира. Такие вещи говорить неприемлемо, ну, не опошляй ты Родину свою!

Его все равно настигнет кара. В какой-то степени я его считаю предателем, как и Валерия Карпина, который заявил, чтобы молодые футболисты уезжали за границу. Он сморозил глупость. Прежде всего надо любить свою Родину, а потом уже все остальное. Вася и Карпин не правы несколько раз», – сказал Пономарев.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Пономарев Владимир
Комментарии (19)
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Красногвардейчик
1700059138
Ну что сказать.....ветеран хоть и выжил из ума в целом, но в данном случае прав
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DVOK68
1700059295
Верно назвал.
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NewLife
1700059399
Пономарев, тебе какое дело до чужой частной жизни ?
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alex1951
1700062863
Орлы! А чё вы такие возмущенные? Старая истина: Рыбка ищет ,где лучше,а человек ,где лучше.... И Береза ни первый и не последний....таких в Рашке до Х. и больше.... Завидуйте молча ,патриоты диванные....Ехать некуда ,да и бабок только ,чтоб ласты не склеить....это вам не СССР...это КАПИТАЛИЗМ...))))
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a_who
1700063560
А второй деревянный где ?
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momwig_
1700066719
Высунулись как-то два червяка из навозной кучи. "Пап, а почему пчелки порхают с цветка на цветок ,птички летают в небе, рыбки плавают в пруду.. а мы копошимся в этой куче?" "Потому что Родину не выбирают, сынок." (анекдот времен СССР) Так глупо вываливать "в эфир" собственные комплексы и досаду, при этом огрызаясь на того, у кого в данный момент по его собственному ощущению всё в порядке, даже если этот "тот" говорит задевающие тебя - хотя и вполне разумные - вещи. Но дядьке 83 года, для него это логично. тут же вряд ли глубокие пенсионеры собрались ,а по маразму могут и посоревноваться с ветераном.
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Серый212918
1700072563
За проживание платить нужно. Вот кал и мечет.
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Arsen59
1700076206
Время рассудит.Для него Родина там,где задница в цветах,он свое здесь получил,проявить дальше не смог,все жизненные ценности в слове " я".Таково воспитание,которое он получил.По- моему,понятие Родина не ограничивается кругом своей семьи,это нечто большее,многогранное.Это и история и рода и страны,память о тех,кого уже нет,о тех,кто сложил голову ради нее,кто в искусстве,науке,спорте проявлял себя и прославлял страну этим.Это и радость успехам,это и горе потерь и неудач и борьба за справедливость.А как по другому?
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Exnaton
1700131875
Я не согласен...
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