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Божович жестко ответил Василию Березуцкому

18 ноября 2023, 19:41
43

Миодраг Божович отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«У каждого человека есть свое мнение. Наверняка большинство людей не думают так, как Василий. Березуцкий – хороший футболист. Но все зависит от человека и его любви к своей стране.

Никогда человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет военный конфликт. Вот закончится СВО, говори что хочешь.

Но сегодня нужно поддерживать страну, тем более, в тяжелое время. А не навязывать молодому поколению покинуть ее», – сказал Божович.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий Божович Миодраг
Комментарии (43)
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ВетеR
1700326532
Вася был деревянным футболистом , но оказался честным человеком Прикорытник божевич - дерьмо
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momwig_
1700326640
Совершенно согласен с Миодрагом! Ну разве можно себе вообразить. чтобы какой-то настоящий патриот Гармании, даже после досадных неудач под Москвой и Сталинградом, мог высказаться плохо о своей стране и её лидере? А, зная, о готовящихся гонениях на евреев - призвать, например, их валить из Германии? Исключено! А из чего потом шить перчатки, кошельки и сумочки? Когда вся износостойкая кожа пойдет на ремни и берцы. Немыслимо для настоящего патриота!
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САДЫЧОК
1700326688
Чмошник Божович -лучше про свою Сербию предательскую и скользкую по отношению к России говорил.
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Таврида
1700327011
+++++ Божевичу (а он даже не русский))) Да живи ты хоть на дне Марианской впадины, но не смей ср@ть на Родину. Для утырков вроде Лехи Заднеприводного напомню - Крым был (и есть) русским, как и Кыргызстан, Казахстон и прочие Аляски. Каждая капля крови, пролитая нашими Предками за русские земли - святая.
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NewLife
1700327846
Вылезли адепты теле пропаганды, кто по глупости, а кто-то на зарплате(
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alex1951
1700329043
Васисуалий ,теперь ,чуть не звезда Голливуда, только и слышно....какой он мерзкий тип....Считаю так,если бы он ,не педалировал,что ему там лучше...то прошло бы незамеченным ... С России уже много ,кто рванул...такого шуму не было...Сказал бы - поехал отдохнуть,ананасов покушать.....а на фоне сегодняшних событий ,м-дас ,как я вас ребята понимаю..
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FanatSerj
1700330374
ответил не жестко как в заголовке, а правильно! У нас много иностранцев, которые больше разбираются и любят Россию чем некоторые свою Родину.
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