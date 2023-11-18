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    Божович жестко ответил Василию Березуцкому

    Миодраг Божович отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «У каждого человека есть свое мнение. Наверняка большинство людей не думают так, как Василий. Березуцкий – хороший футболист. Но все зависит от человека и его любви к своей стране.

    Никогда человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет военный конфликт. Вот закончится СВО, говори что хочешь.

    Но сегодня нужно поддерживать страну, тем более, в тяжелое время. А не навязывать молодому поколению покинуть ее», – сказал Божович.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sport24

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    18.11.2023 19:41
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    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8006

      FanatSerj 21 час назад

      ответил не жестко как в заголовке, а правильно! У нас много иностранцев, которые больше разбираются и любят Россию чем некоторые свою Родину.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      FCSpartakM > FanatSerj 19 часов назад

      эм, не в этом дело, а в том, что его больше не спросят и не заплатят, если он скажет по-другому. Не нужно быть наивным

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2652

      evgevg13 > FCSpartakM 13 часов назад

      Не у всех, как у тебя и тебе подобным, мозги заточены исключительно на бабки. Представь себе- есть ещё и много нормальных, адекватных людей.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57771

      MaxRnD > evgevg13 8 часов назад

      Предположение о наличии хоть каких-то мозгов в данном случае абсолютно беспочвенны, потому что голова нужна исключительно, чтобы в неё есть ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      FCSpartakM > evgevg13 5 часов назад

      дети телевизора заговорили с интеллектом наивных детей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2652

      evgevg13 > FCSpartakM 4 часа назад

      Тупо, плоско. Воистину уровень детсада. Соску вынь со рта, тогда и поговорим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11882

      alex1951 22 часа назад

      Васисуалий ,теперь ,чуть не звезда Голливуда, только и слышно....какой он мерзкий тип....Считаю
      так,если бы он ,не педалировал,что ему там лучше...то прошло бы незамеченным ...
      С России уже много ,кто рванул...такого шуму не было...Сказал бы - поехал отдохнуть,ананасов покушать.....а на фоне сегодняшних событий ,м-дас ,как я вас ребята понимаю..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20663

      NewLife 22 часа назад

      Вылезли адепты теле пропаганды, кто по глупости, а кто-то на зарплате(

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2150

      Таврида 22 часа назад

      +++++ Божевичу (а он даже не русский))) Да живи ты хоть на дне Марианской впадины, но не смей ср@ть на Родину. Для утырков вроде Лехи Заднеприводного напомню - Крым был (и есть) русским, как и Кыргызстан, Казахстон и прочие Аляски. Каждая капля крови, пролитая нашими Предками за русские земли - святая.

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +859

      borusse > Таврида 22 часа назад

      ты же фашист ,да ещё и без мозгов ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20663

      NewLife > Таврида 22 часа назад

      "Крым был (и есть) русским"
      Самый веский аргумент в подтверждение твоих слов это то, что все города в Крыму носят исконно русские названия: Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Мисхор Форос, Ливадия, Гурзуф, Бахчисарай и тд))) Самое смешное то, что твое погоняло "Таврида" - тоже не русское слово, неуч.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12463

      ВетеR > borusse 22 часа назад

      откуда у него мозги ?

      там соловьиный помёт и скабеиха

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12463

      ВетеR > NewLife 22 часа назад

      переведи эти все названия с татарского )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57771

      MaxRnD > ВетеR 22 часа назад

      Один баран, родившийся в Беларуси, по врождённой патологической тупости смеётся над предыдущим названием своей собственной Родины (Белоруссия), другой баран (NewLife) номинально проживающий в России, не знает как правильно пишется прилагательное "нерусский" в приведённом контексте, но при этом с апломбом невежды уличает в необразованности "Тавриду"

      Два дебила - это сила. Ска позорное шапито

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2150

      Таврида > NewLife 21 час назад

      Свыня КБ, ты понимаешь, что в этих городах сейчас живут РУССКИЕ, мы просто проявили к ним уважение и сохранили все как есть. Где и когда тебя встретить в Крыму, ублюдок, что бы ты мне за неуча рассказал?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2150

      Таврида > borusse 21 час назад

      Гитлеровский вертухай с Освенцима что-то запищал. Шайзе фашистская, ты что-то там много путаться начал.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1978

      Спартач80 > NewLife 21 час назад

      Они украинские?...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20663

      NewLife > Спартач80 20 часов назад

      Тюркские и греческие.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1978

      Спартач80 > NewLife 20 часов назад

      Русские завоевали Крым, который долгие века совершал набеги на Русь, угоняя русичей в рабство...Причём тут Украина?...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20663

      NewLife > Спартач80 20 часов назад

      Ты это мне пишешь или что-то путаешь, я об Украине не писал ???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1978

      Спартач80 > NewLife 20 часов назад

      Ну просто уточняю, что Крым долго нарывался, в том числе в составе Османской Империи, был завоёван. Причём тут не русские названия?...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +893

      eugen-han > NewLife 19 часов назад

      В первую очередь греческие, а потом турецкие. Короче эти земли изначально входили в Византийскую империю, которую захватили османы. Но не надо забывать то, что после гибели Византии образовалась Русь, как наследница православной империи и как третий Рим.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11882

      alex1951 > NewLife 19 часов назад

      Так то оно так, ну ,а куйли Никита Кукурузник утвердил во времена СССР ,когда еще при Горбатом это можно было законно вернуть...Что я не прав ? Ведь тогда рулила Москва...и никто бы не вякнул....А-сь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Игорь-Трифонов-google > Таврида 19 часов назад

      Русский только Москва и несколько городов рядом с ней, не больше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20663

      NewLife > eugen-han 19 часов назад

      Ближе к истине. Тут некоторые такую хрень пишут и еще ругаются и обзываются))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20663

      NewLife > alex1951 19 часов назад

      Потому что у Хрущева были Совнархозы, т.е территориальные экономические образования. Так было удобней править в территориальном плане, но сделано это было волюнтаристки, так что никто и пикнуть не посмел, как впрочем все и сейчас делается.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      Врундель > Таврида 19 часов назад

      Иди *****

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      odessakmv > MaxRnD 16 часов назад

      они просто ленивые убогие нищеброды, которые завидуют василиям и прочим, у которых есть деньги, чтобы уехать.... они же до сих пор свято верят, что "там" их ждут с распростертыми объятиями у дверей рая, где им нужно будет только жрать и срать в райские кущи.... это те, которым всегда кто-то должен, они срут на улице, а потом кричат, что грязно, не учились в школе, а теперь бесятся, что работают грузчиками, а не топ-менеджерами, пропивают свои копеечные зарплаты и пускают злобные пузыри, что кто-то купил новую машину.
      А "Родина у них, там где жопа в тепле" (с)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57771

      MaxRnD > odessakmv 8 часов назад

      Ты-то сам понял, что тут наморосил ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11882

      alex1951 > NewLife 7 часов назад

      Пусть даже так...но я то про более позднее время ,пока СэСэСэР с карты не исчез....
      Одна страна,единая территория.....перестройка опять же ,тихая революшн)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10463

      САДЫЧОК 22 часа назад

      Чмошник Божович -лучше про свою Сербию предательскую и скользкую по отношению к России говорил.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2150

      Таврида > САДЫЧОК 22 часа назад

      Божович - черногорец, дегенерат. Сосамба, тварь.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10463

      САДЫЧОК > Таврида 22 часа назад

      Пофиг дебил.Пусть про Черногорию, которая отрицательно настроена ,Сербию и т. д. говорит.Такие как ты провокаторы , которые типа патриоты ,но действуют против интересов России.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2150

      Таврида > САДЫЧОК 22 часа назад

      Принято, "Пофиг дебил" - твое новое погоняло.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12463

      ВетеR > Таврида 22 часа назад

      божевич, ничего не добившийся человек , как игрок и как тренер
      присосался к вымени и отрабатывает деньги

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11882

      alex1951 > САДЫЧОК 22 часа назад

      Что у тебя по географии было?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10463

      САДЫЧОК > alex1951 21 час назад

      Знаток столицу назови Черногории, без подсказки!
      Тебе не дано понять , что не важно Сербия, Черногория-важно , что это хмырь подстрекатель.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11882

      alex1951 > САДЫЧОК 21 час назад

      Подгорица....
      А кто подстрекатель,я без иронии...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3615

      momwig_ 22 часа назад

      Совершенно согласен с Миодрагом! Ну разве можно себе вообразить. чтобы какой-то настоящий патриот Гармании, даже после досадных неудач под Москвой и Сталинградом, мог высказаться плохо о своей стране и её лидере? А, зная, о готовящихся гонениях на евреев - призвать, например, их валить из Германии? Исключено! А из чего потом шить перчатки, кошельки и сумочки? Когда вся износостойкая кожа пойдет на ремни и берцы. Немыслимо для настоящего патриота!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +859

      borusse > momwig_ 22 часа назад

      как тебе живется без мозга ,все устраивает ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2150

      Таврида > borusse 22 часа назад

      Расскажи, тварь гитлеровская, как ты без мозгов из фатерлянда сумел доползти до российского сайта?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2555

      Fialet > Таврида 21 час назад

      Понятно, что он тварь, но не гитлеровская, а еврейско - какляндская, с глобалистским безродным уклоном.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12463

      ВетеR 22 часа назад

      Вася был деревянным футболистом , но оказался честным человеком
      Прикорытник божевич - дерьмо

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57771

      MaxRnD > ВетеR 22 часа назад

      Жёстко у тебя погорает, манкурт картофельный.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2150

      Таврида > ВетеR 22 часа назад

      Бугога, восстание подпиндосских членососов - любо-дорого посмотреть.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12463

      ВетеR > MaxRnD 22 часа назад

      не обосрись от зависти ,диванный ростовский эксперт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57771

      MaxRnD > ВетеR 22 часа назад

      Бедолага

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12463

      ВетеR > MaxRnD 21 час назад

      сочувствую !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      odessakmv > ВетеR 16 часов назад

      Честным? что же он не свалил из такой плохой страны лет 20-25 назад???? и пошел бы таксистом или дворником где-нибудь в *** работать???? нет, тут ему сытно елось и пилось, работать не нужно, бабки не хилые, а теперь *** честный стал.... Говно он и пистун!!!!

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