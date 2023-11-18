Божович жестко ответил Василию Березуцкому

Миодраг Божович отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«У каждого человека есть свое мнение. Наверняка большинство людей не думают так, как Василий. Березуцкий – хороший футболист. Но все зависит от человека и его любви к своей стране.

Никогда человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет военный конфликт. Вот закончится СВО, говори что хочешь.

Но сегодня нужно поддерживать страну, тем более, в тяжелое время. А не навязывать молодому поколению покинуть ее», – сказал Божович.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?