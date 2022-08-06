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Василий Березуцкий
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
5
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
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Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
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«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
11
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Василий Березуцкий - новости
Защитник
Имя
Василий
Отчество
Владимирович
Фамилия
Березуцкий
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
20 июня 1982 (40 лет)
Рост
189
Вес
83
Статистика
Новости
Статьи
Посты
17 февраля
18:27
Фото
«Тащится от меня». Василий Березуцкий выложил фото с женой
14
6 августа 2022
12:29
Акинфеев рассказал о совместной работе с Березуцкими-тренерами
12 июля 2022
20:33
Василий Березуцкий объяснил, почему решил стать тренером команды Соболева и Джикии
5
10:13
Василий Березуцкий станет помощником главного тренера в клубе Джикии и Соболева
4
15 июня 2022
13:20
«Березуцкие хотят попробовать свои силы в Европе». Тарханов – о будущем братьев
5
10:44
Бабаев: «Двери ЦСКА для братьев всегда открыты»
1
6 июня 2022
19:47
Алексей Березуцкий может войти в тренерский штаб Федотова в ЦСКА
4 июня 2022
13:13
Глава селекции ЦСКА и братья Березуцкие могут уйти в «Маккаби» из Тель-Авива
7
30 мая 2022
16:30
Бабаев – о будущем Березуцких: «Потерпите несколько дней. Возможны разные варианты»
18 мая 2022
20:26
Гончаренко: «Фернандес – невероятный игрок. Легенда наряду с Березуцкими, Игнашевичем, Акинфеевым»
2
17 мая 2022
16:30
Братья Березуцкие хотят уехать из России и работать в Европе («РБ Спорт»)
31
10 мая 2022
09:07
Гаджиев: «Менять Березуцких в ЦСКА будет неправильно. Они вырастут в хороших тренеров»
2
1 апреля 2022
18:45
Алексей Березуцкий: «С возвращением Василия эмоций у тренерского штаба ЦСКА стало больше»
18 марта 2022
17:13
Василий Березуцкий: «Назначение Алексея главным тренером ЦСКА – самый грамотный ход»
10
16:16
Василий Березуцкий: «Работать с братом совсем не сложно»
14 февраля 2022
18:58
Алексей Березуцкий: «Не уверен, что Медина и Язиджи различают нас с братом»
2
5 февраля 2022
17:31
Березуцкая может получить работу в ЦСКА
3
11 января 2022
07:58
Фото
«Никаких сомнений не было». Акинфеев – о возвращении Березуцкого в ЦСКА
10 января 2022
21:20
Василий Березуцкий: «Знаком ли я с главным тренером ЦСКА? Не особо, но вроде он неплохой чувак»
5
16:59
Семин – о возвращении Березуцкого в ЦСКА: «Очень приятно, что клуб поддерживает свои традиции»
2
16:24
Фото
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб брата в ЦСКА
5
12:51
Василий Березуцкий – о возвращении в ЦСКА: «Когда фото с Бабаевым появится на сайте, можно будет поверить»
12:17
Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб ЦСКА (Sport24)
10
9 января 2022
22:13
Василий Березуцкий может вернуться в ЦСКА
1
5 января 2022
22:46
Василий Березуцкий отказался стать главным тренером «Краснодара» («Матч ТВ»)
12
22 ноября 2021
15:58
Видео
«Левый пенальти ***! Вы че творите?» Тренеры «Краснодара» обматерили Сухого в перерыве матча со «Спартаком»
52
19 ноября 2021
09:51
Олич: «Изначально ЦСКА собирался поставить тренером кого-то из Березуцких, поэтому они были против меня»
20 октября 2021
12:27
Черчесов: «У нас в сборной капитанами были знаковые фигуры: Березуцкий, Акинфеев, Дзюба. У Валеры другой подход, но это не значит, что он не прав»
6
19 июля 2021
22:12
Алексей Березуцкий пригласил брата Василия вернуться в тренерский штаб ЦСКА
9
25 июня 2021
09:42
Василий Березуцкий: «На Евро-2016 мы были говном. Иногда ты должен говорить себе правду»
13
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