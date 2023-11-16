Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскрыл реакцию московского клуба на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник армейцев, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Человек из клуба сказал мне, что мнение руководства ЦСКА о Березуцком такое: «идиот останется идиотом». Вот и всe! Вот такое грубое мнение руководства ЦСКА по Василию.

Не умный он человек. Алексей гораздо интереснее и поумнее. Вася бесшабашный и безголовый. Легенды клуба не всегда бывают такими, какими мы их представляем. Вася стал слишком много говорить», – сказал Пономарeв.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?