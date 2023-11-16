Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов

Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов

16 ноября 2023, 23:20
14

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскрыл реакцию московского клуба на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник армейцев, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Человек из клуба сказал мне, что мнение руководства ЦСКА о Березуцком такое: «идиот останется идиотом». Вот и всe! Вот такое грубое мнение руководства ЦСКА по Василию.

Не умный он человек. Алексей гораздо интереснее и поумнее. Вася бесшабашный и безголовый. Легенды клуба не всегда бывают такими, какими мы их представляем. Вася стал слишком много говорить», – сказал Пономарeв.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Еще по теме:
Семин оценил назначение Березуцкого в азербайджанский «Сабах»
В «Сабахе» объяснили назначение Березуцкого на пост главного тренера 1
Реакция Газзаева на старт тренерской карьеры Василия Березуцкого
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
stepler_d
1700169611
Да даже по таблу береСуцкого видно , что дешманская порода
Ответить
alefreddy
1700170192
неужели по стопам Кличков пошел
Ответить
epivanow
1700172848
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Ответить
inzek
1700183155
золотые слова)))
Ответить
Дядя Серёжа
1700200669
Во времена СССР нелегал кореец получил паспорт СССР, обмывая в ресторане услышал разговор о нём, что-то там про корейца, наклоняется ко мне и говорит: "Они думают, что я кореец". Я ему: "А ты что, п.дла, русским стал?" Хороший пацан, живёт на Сахалине. К чему? ТЫ,ВАСЯ, при всём твоём золоте для новых соседей навсегда русский! Своим им не будешь никогда! И здесь стал ненужным. Так кто ты?
Ответить
BarStep
1700201709
По-моему уже все всё и вся попутали… Вот если бы Вася сказал, что футболистам и не только футболистам, а всем спортсменам, не стоит отказываться от контрактов за рубежом (типа всех наших футболеров засыпали предложениями!) - это было бы топ и это нормально! Но он же предложил именно эмигрировать (убегать) из страны (не понимаю зачем?). И пох, под каким флагом и за какую страну - только ради живота своего… А это уже предательство! Моё презрение ему лично и иже подобным. Пы. Сы. Моё мнение, пр. уважать))
Ответить
rash1959
1700203130
Как быстро в рашке переводят из разряда кумиров в говно. А уж конское "руководство" сыкануло знатно.
Ответить
МАН. Ю
1700207112
Опять заныли!!!! Старый пердун, пернул, и понеслась!!! Идиоты....
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1700349914
Пономарев выживший из ума, иди в домино играй. А молодежь сама разберется, что ей делать.
Ответить
Главные новости
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
3
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
4
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
Вчера, 13:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+