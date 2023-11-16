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    • Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов

    Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскрыл реакцию московского клуба на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

    Экс-защитник армейцев, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «Человек из клуба сказал мне, что мнение руководства ЦСКА о Березуцком такое: «идиот останется идиотом». Вот и всe! Вот такое грубое мнение руководства ЦСКА по Василию.

    Не умный он человек. Алексей гораздо интереснее и поумнее. Вася бесшабашный и безголовый. Легенды клуба не всегда бывают такими, какими мы их представляем. Вася стал слишком много говорить», – сказал Пономарeв.

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    Источник: Legalbet

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    16.11.2023 23:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1255

      inzek 1 час назад

      золотые слова)))

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 2 часа назад

      А кто вам нормальный в нашей стране, сейчас, скажет то что он действительно думает о словах сказанных Березуцким ? Он что призывает идти и убивать на сопредельных территориях ? Нет. Он просто хочет чтобы хотя бы спортсмены были свободны в выборе где и как им жить. Почему это счетается преступлением ?
      Не хотите , живите и трудитесь здесь, что ж вы блдь на него накинулись.
      "Скованные одной цепью" , попробуйте разрубить её и вздохнуть воздухом свободы , как Василий.

      0
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      Рейтинг: +10

      epivanow 4 часа назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
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      Рейтинг: +20

      Алексей-Добрынин-vkontakt > epivanow 3 часа назад

      А ты чё думал, там лям не выиграешь ) Вон сколько лудоманов стримят про эти ставки так и богатыми не стали. Как реально заработать без образования, тебе ни кто не скажет. Оценки не решают

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      Рейтинг: +3682

      alefreddy 5 часов назад

      неужели по стопам Кличков пошел

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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > alefreddy 4 часа назад

      Тут узнал, что не Кличко они по фамилии, а Этинзман настоящее. Может и береза не береза?

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      Рейтинг: +12

      stepler_d 5 часов назад

      Да даже по таблу береСуцкого видно , что дешманская порода

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