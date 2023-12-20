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    Белозеров: «Березуцкие поначалу были «деревяшками»

    Бывший защитник «Спартака» Александр Белозеров вспомнил, как пересекался в сборной России с братьями Березуцкими.

    – Чернышов в сборной верил в вас и дальше. Там вы застали Березуцких. Над ними тогда в России смеялись.

    – Ага, «деревяшки».

    – Такими и были?

    – Поначалу – да. Сумасшедшими данными – ростом, мышцами – выделялись сразу. Но потом стали по-настоящему топовым защитниками, вне конкуренции в ЦСКА и сборной – благодаря работе с сильным тренером, партнерами. Это как я в «Спартаке»: даже за полгода у Олега Романцева я ощутимо прибавил. И это только тренировки! Соприкасался с лучшими футболистами страны, видел, как они играют, мыслят. Надо было выкладываться на сто, триста процентов. Но не подкачать.

    • Березуцкие выигрывали с ЦСКА Кубок УЕФА.
    • Алексей был главным тренером команды.
    • Василий вскоре войдет в штаб Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

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    Источник: Sport24

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