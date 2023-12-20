Белозеров: «Березуцкие поначалу были «деревяшками»

Бывший защитник «Спартака» Александр Белозеров вспомнил, как пересекался в сборной России с братьями Березуцкими.

– Чернышов в сборной верил в вас и дальше. Там вы застали Березуцких. Над ними тогда в России смеялись.

– Ага, «деревяшки».

– Такими и были?

– Поначалу – да. Сумасшедшими данными – ростом, мышцами – выделялись сразу. Но потом стали по-настоящему топовым защитниками, вне конкуренции в ЦСКА и сборной – благодаря работе с сильным тренером, партнерами. Это как я в «Спартаке»: даже за полгода у Олега Романцева я ощутимо прибавил. И это только тренировки! Соприкасался с лучшими футболистами страны, видел, как они играют, мыслят. Надо было выкладываться на сто, триста процентов. Но не подкачать.