Рианчо оценил решение В. Березуцкого жить в Испании

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переезде Василия Березуцкого в Испанию.
- Экс-защитник ЦСКА 8 месяцев живет в Марбелье.
- Он не собирается возвращаться в Россию.
- В. Березуцкий посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам и отказаться от государственных денег в российском футболе.
«Адаптироваться в Испании Василию будет очень легко. Это страна, в которой многие хотят жить. Здесь есть бесплатная медицина, бесплатная школа, бесплатный университет.
Испания – это рай! Солнце, море и вкусная еда. Березуцкому здесь понравится!
Хотя большинство россиян, приехавших в Испанию, находится на севере (Астурия, Сантандер, Сан-Себастьян), там не так жарко. Василию следовало посоветоваться со мной перед переездом (смеется)», – заявил Рианчо.
Источник: «РБ Спорт»