Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Рианчо оценил решение В. Березуцкого жить в Испании

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переезде Василия Березуцкого в Испанию.

    «Адаптироваться в Испании Василию будет очень легко. Это страна, в которой многие хотят жить. Здесь есть бесплатная медицина, бесплатная школа, бесплатный университет.

    Испания – это рай! Солнце, море и вкусная еда. Березуцкому здесь понравится!

    Хотя большинство россиян, приехавших в Испанию, находится на севере (Астурия, Сантандер, Сан-Себастьян), там не так жарко. Василию следовало посоветоваться со мной перед переездом (смеется)», – заявил Рианчо.

    Новости по теме
    Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов 7
    Олимпийский чемпион Фетисов ответил Василию Березуцкому 11
    Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого 33
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2023 09:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5370

      Каратель 11 часов назад

      Испания хорошая страно,но всякая питоросня в последнее время наводнили её...ох скоро сгубят всякие мрази эту чудную страну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Виктор-Лившиц-vkontakte 12 часов назад

      Васёк,ты не прав.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+