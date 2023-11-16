Рианчо оценил решение В. Березуцкого жить в Испании

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переезде Василия Березуцкого в Испанию.

Экс-защитник ЦСКА 8 месяцев живет в Марбелье.

Он не собирается возвращаться в Россию.

В. Березуцкий посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам и отказаться от государственных денег в российском футболе.

«Адаптироваться в Испании Василию будет очень легко. Это страна, в которой многие хотят жить. Здесь есть бесплатная медицина, бесплатная школа, бесплатный университет.

Испания – это рай! Солнце, море и вкусная еда. Березуцкому здесь понравится!

Хотя большинство россиян, приехавших в Испанию, находится на севере (Астурия, Сантандер, Сан-Себастьян), там не так жарко. Василию следовало посоветоваться со мной перед переездом (смеется)», – заявил Рианчо.