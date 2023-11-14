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  • Василий Березуцкий предложил российскому футболу отказаться от государственных денег

Василий Березуцкий предложил российскому футболу отказаться от государственных денег

14 ноября 2023, 08:43
21

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий считает, что всю структуру российского футбола необходимо ломать и строить заново.

«Прежде чем что-то исправлять, надо ломать, полностью ломать. Отказываться от государственных денег, в течение пять лет разгребать эти большие контракты, которые сейчас есть. Переходить на абсолютно рыночные отношения команды внутри футбола. Для этого надо все сломать. Всю структуру сломать, которая сейчас происходит.

Когда государственные деньги выделяются государственными компаниями на определенные команды, и это постоянно поддерживается – понятно, что это уже неэффективно. Все деньги куда-то воруются, куда-то уходят, ничего не происходит. Поэтому футбол пусть будет по деньгам маленьким, пусть в нем не будет много денег. Но надо начинать. Дотронуться до этого дна и оттолкнуться вверх.

10-15 лет у нас не будет никаких успехов вообще нигде. Структуру всю надо ломать и строить заново, с новыми управляющими, другого варианта нет», – сказал Березуцкий.

  • Василий Березуцкий после завершения игровой карьеры работал в тренерских штабах нидерландского «Витесса», а также «Краснодара» и ЦСКА.
  • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.

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Источник: YouTube-канал Nobel
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Комментарии (21)
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erybov1965
1699942559
Вот здесь полностью согласен.Только кто этим будет заниматься,если все в Испанию уедут?Все хотят жить спокойно,ничего не менять.Вот и Вася так же.Пусть другие переделывают,которые далеки от футбола,но не далеки от денег.
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Таврида
1699943273
"Поэтому футбол пусть будет по деньгам маленьким, пусть в нем не будет много денег. Но надо начинать". Начинать надо было, Уася, когда ты в футбол пришел, а не когда ты с полными карманами деняк на пляжах Марбельи пузо греешь. Было бы у тебя сейчас "мало денег", глядишь, чем-то полезным занялся, детей в школе тренировал, а не умничал на испанских курортах.
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SLADE2019
1699944853
Да дело то не в этом. Футбол может и отказался бы от государственных денег. А вот государство никогда от футбола не откажется.
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portero
1699946180
Вася а иы готов вернуть деньги государственные или украденные у государства группой лиц????
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шахта Заполярная
1699960499
Ну ты Василий загнул, ты покусился на наше все, на нашего флагмана, на бразильский клуб.
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Vratarь
1699971254
Сидит пчела на мёд жужжит - смешно...
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СпартакВВ
1700042602
Тут я абсолютно согласен с Василием. Но как же тогда держать на плаву зенит и проч. гос.команды. На свои деньги Миллер содержать команду не хочет! Зачем, когда можно доить бюджет страны!
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