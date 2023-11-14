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    • Василий Березуцкий предложил российскому футболу отказаться от государственных денег

    Василий Березуцкий предложил российскому футболу отказаться от государственных денег

    Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий считает, что всю структуру российского футбола необходимо ломать и строить заново.

    «Прежде чем что-то исправлять, надо ломать, полностью ломать. Отказываться от государственных денег, в течение пять лет разгребать эти большие контракты, которые сейчас есть. Переходить на абсолютно рыночные отношения команды внутри футбола. Для этого надо все сломать. Всю структуру сломать, которая сейчас происходит.

    Когда государственные деньги выделяются государственными компаниями на определенные команды, и это постоянно поддерживается – понятно, что это уже неэффективно. Все деньги куда-то воруются, куда-то уходят, ничего не происходит. Поэтому футбол пусть будет по деньгам маленьким, пусть в нем не будет много денег. Но надо начинать. Дотронуться до этого дна и оттолкнуться вверх.

    10-15 лет у нас не будет никаких успехов вообще нигде. Структуру всю надо ломать и строить заново, с новыми управляющими, другого варианта нет», – сказал Березуцкий.

    • Василий Березуцкий после завершения игровой карьеры работал в тренерских штабах нидерландского «Витесса», а также «Краснодара» и ЦСКА.
    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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    14.11.2023 08:43
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +37

      СпартакВВ 15 ноября, 13:03

      Тут я абсолютно согласен с Василием. Но как же тогда держать на плаву зенит и проч. гос.команды. На свои деньги Миллер содержать команду не хочет! Зачем, когда можно доить бюджет страны!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +567

      Vratarь 14 ноября, 17:14

      Сидит пчела на мёд жужжит - смешно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 14 ноября, 14:14

      Ну ты Василий загнул, ты покусился на наше все, на нашего флагмана, на бразильский клуб.

      1
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      Рейтинг: +69314

      portero > шахта Заполярная 14 ноября, 15:44

      Не он покусился на наше всё, это даже не футбол это управление "чиновников" в государстве....
      Васю к кормушке не допустили вот обиделся и "борется" с этим как может. Вдруг возьмут на откорм!

      1
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 14 ноября, 13:04

      Берёза поиграл и хорошо знает о чем он говорит, то что у нас все покупается и продается это понятно всем, если уж заговорили о развитии футбола, то он прав, век футболиста короток, а то что весь спорт прогнил это точно, но я бы хотелчто бы все начиналось с воспитания детских футбольных школ или клубов, а то что Василий заработал, что его судить молодец. Да а жить он может где ему позволяют деньги он же не прёт против Родины

      0
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      Рейтинг: +69314

      portero 14 ноября, 10:16

      Вася а иы готов вернуть деньги государственные или украденные у государства группой лиц????

      6
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      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > portero 14 ноября, 11:24

      Предлагаешь ему раскулачиванием заняться ? )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +69314

      portero > VVM1964 14 ноября, 14:09

      Он уже убежал под пальмой отдыхать!!!!
      Жизнь удалась....

      0
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      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > portero 14 ноября, 14:39

      Не убежал, а уехал... А почему НЕТ ? Деньги он заработал, а не украл - имеет право жить, как ему хочется !

      0
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      ...
      Рейтинг: +69314

      portero > VVM1964 14 ноября, 15:37

      Не.... в сложившейся ситуевине, именно бегут! Уезжают когда всё спокойно....
      Нисколько не осуждаю, но сам никуда не поеду, хотя может и встретимся с родными на нейтральной территории... они кстати приезжали к нам окольными путями, прямых рейсов теперь нет.... печально немного. Я может и слинял бы, но супругу неуговорить, да осталось нам немного, что делать на чужбине, пусть даже там много родственников, все взрослые у всех свои проблемы....

      0
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      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > portero 15 ноября, 20:29

      Кто-то может и бежит, а кто-то именно уезжает, а ДАЖЕ если и бегут - убеждения у всех разные и видение ситуации тоже ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 10:15

      Василий печётся о развитии футбола , но это в стране никому не нужно.
      Здесь и сейчас в футболе есть огромные деньги , их "осваивают" очень много людей, кто в здравом уме , от халявы откажется ?
      Только со сменой политической власти , возможны перемены и в спорте, а так всё будет продолжаться ещё долго, как жизнь моли.

      1
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > Алексей З 14 ноября, 18:52

      Какой ты зануда и фантазер...идёт ход истории и все равно нае..обманут

      0
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 14 ноября, 09:54

      Да дело то не в этом. Футбол может и отказался бы от государственных денег. А вот государство никогда от футбола не откажется.

      0
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 > SLADE2019 14 ноября, 09:55

      А разве ЦСКА при Березуцких был не частным клубом? А то, что государство от футбола не откажется, целиком и полностью согласен.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 > SLADE2019 14 ноября, 09:56

      Это я Тимоти хотел отправить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 14 ноября, 09:29

      Ага,хапнул в свое время и прозрел вот в Испании) Эффективный менеджер ещё один нарисовался) дай другим заработать Васька да Гама)

      3
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      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > TIMOTHY 14 ноября, 12:26

      )
      КонПистадор.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2082

      Таврида 14 ноября, 09:27

      "Поэтому футбол пусть будет по деньгам маленьким, пусть в нем не будет много денег. Но надо начинать". Начинать надо было, Уася, когда ты в футбол пришел, а не когда ты с полными карманами деняк на пляжах Марбельи пузо греешь. Было бы у тебя сейчас "мало денег", глядишь, чем-то полезным занялся, детей в школе тренировал, а не умничал на испанских курортах.

      7
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Таврида 14 ноября, 11:28

      А он и начинал и достиг в футболе достаточно больших успехов и заработал СВОИ деньги, и теперь может позволить себе "на пляжах Марбельи пузо греть" - кто тебе мешает ???

      0
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      ...
      Рейтинг: +2082

      Таврида > VVM1964 14 ноября, 17:31

      Ты, видимо, шары с утра заливаешь, Березуцкий ясно написал: "футбол пусть будет по деньгам маленьким". Вася денег заработал, а теперь советует чтобы другим денег не давали, будущие футболисты должны иметь доход максимум на курорты Азовского моря в зимний период. Ферштейн?

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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Таврида 15 ноября, 20:34

      У тебя видимо шары только и есть, а вот вникать в смысл не дано ((( - я тебе про другое писал ... про твои высказывания про пузо и про пользу !!!

      0
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      Рейтинг: +570

      erybov1965 14 ноября, 09:15

      Вот здесь полностью согласен.Только кто этим будет заниматься,если все в Испанию уедут?Все хотят жить спокойно,ничего не менять.Вот и Вася так же.Пусть другие переделывают,которые далеки от футбола,но не далеки от денег.

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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > erybov1965 14 ноября, 11:22

      А что он может переделать ??? Разве что не молчать ...

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      Рейтинг: +570

      erybov1965 > VVM1964 14 ноября, 15:11

      Я не думаю,что только Вася знает ситуацию в нашем футболе.Но только об этом говорить с пляжа в Испании,мало.Надо пытаться делать и здесь в России."Стучаться во все двери",если не безразличен российский футбол и страна.

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