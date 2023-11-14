Василий Березуцкий предложил российскому футболу отказаться от государственных денег

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий считает, что всю структуру российского футбола необходимо ломать и строить заново.

«Прежде чем что-то исправлять, надо ломать, полностью ломать. Отказываться от государственных денег, в течение пять лет разгребать эти большие контракты, которые сейчас есть. Переходить на абсолютно рыночные отношения команды внутри футбола. Для этого надо все сломать. Всю структуру сломать, которая сейчас происходит.

Когда государственные деньги выделяются государственными компаниями на определенные команды, и это постоянно поддерживается – понятно, что это уже неэффективно. Все деньги куда-то воруются, куда-то уходят, ничего не происходит. Поэтому футбол пусть будет по деньгам маленьким, пусть в нем не будет много денег. Но надо начинать. Дотронуться до этого дна и оттолкнуться вверх.

10-15 лет у нас не будет никаких успехов вообще нигде. Структуру всю надо ломать и строить заново, с новыми управляющими, другого варианта нет», – сказал Березуцкий.