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  • Василий Березуцкий заявил, что не хочет в ближайшее время возвращаться в Россию

Василий Березуцкий заявил, что не хочет в ближайшее время возвращаться в Россию

14 ноября 2023, 11:04
12

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, что будет взвешенно подходить к приглашениям о тренерской работе.

«Что буду делать, если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят на роль тренера? Не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу. Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать», – сказал Березуцкий.

  • Василий Березуцкий после завершения игровой карьеры работал в тренерских штабах нидерландского «Витесса», а также «Краснодара» и ЦСКА.
  • Защитник выступал за ЦСКА в течение 17 лет, а в начале карьеры также поиграл в РПЛ за «Торпедо-ЗИЛ».
  • На счету Василия Березуцкого более 100 матчей за сборную России.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: YouTube-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий
Комментарии (12)
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SLADE2019
1699950844
Ну это, судя по его предыдущим выдержкам из интервью, козлу ясно было, что он не будет возвращаться в ближайшее время.
Ответить
Дядя Серёжа
1699950924
могу лет 10 ничего не делать».... Там и пенсия подоспеет гражданина России, в аккурат в Испании жить
Ответить
nik55
1699953709
очко играет не попасть на СВО
Ответить
Добрый Бобер
1699954313
Ждём у Дудя? После цигановских бредней Василий зайдёт "на ура".
Ответить
Taps
1699954396
Ещё одна тварь, продавшая Россию.
Ответить
шахта Заполярная
1699959587
Патриот однако. Лучше бы молчал ********
Ответить
neim
1699961899
Конечно, а что сейчас там делать ? Ситуация не стабильная, инфляция растет, на войну можно угодить ненароком ... , или это не для всех ? Вот когда опять хорошо будет, тогда и вернусь.
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Myasko
1699962622
Василий Березуцкий заявил,что планирует поучаствовать в ближайшем гей-параде
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