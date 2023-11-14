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    • Василий Березуцкий заявил, что не хочет в ближайшее время возвращаться в Россию

    Василий Березуцкий заявил, что не хочет в ближайшее время возвращаться в Россию

    Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, что будет взвешенно подходить к приглашениям о тренерской работе.

    «Что буду делать, если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят на роль тренера? Не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу. Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать», – сказал Березуцкий.

    • Василий Березуцкий после завершения игровой карьеры работал в тренерских штабах нидерландского «Витесса», а также «Краснодара» и ЦСКА.
    • Защитник выступал за ЦСКА в течение 17 лет, а в начале карьеры также поиграл в РПЛ за «Торпедо-ЗИЛ».
    • На счету Василия Березуцкого более 100 матчей за сборную России.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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    14.11.2023 11:04
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 14 ноября, 16:12

      Будет справедливо , если этому поцу на территорию РФ въезд запретят (пожизненно) .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 14 ноября, 16:08

      Ты главное кушай по меньше , чтоб на 10 лет хватило .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Myasko 14 ноября, 14:50

      Василий Березуцкий заявил,что планирует поучаствовать в ближайшем гей-параде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6020

      neim 14 ноября, 14:38

      Конечно, а что сейчас там делать ? Ситуация не стабильная, инфляция растет, на войну можно угодить ненароком ... , или это не для всех ?
      Вот когда опять хорошо будет, тогда и вернусь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 14 ноября, 13:59

      Патриот однако. Лучше бы молчал ********

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1746

      Taps 14 ноября, 12:33

      Ещё одна тварь, продавшая Россию.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Taps 14 ноября, 13:35

      Кому и за сколько ??? !!! Впрочем, зачем спрашивать - идиоту думать не полагается (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > VVM1964 14 ноября, 16:09

      Ты уже сам себе за себя отвечаешь ? До чего техника дошла !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Айболид 15 ноября, 19:58

      Главное - это до какого уровня идиотизма ты дошел !!! (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6421

      Добрый Бобер 14 ноября, 12:31

      Ждём у Дудя? После цигановских бредней Василий зайдёт "на ура".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8924

      nik55 14 ноября, 12:21

      очко играет не попасть на СВО

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 14 ноября, 11:35

      могу лет 10 ничего не делать».... Там и пенсия подоспеет гражданина России, в аккурат в Испании жить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 14 ноября, 11:34

      Ну это, судя по его предыдущим выдержкам из интервью, козлу ясно было, что он не будет возвращаться в ближайшее время.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > SLADE2019 14 ноября, 13:33

      Имеет право !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 > VVM1964 15 ноября, 08:16

      Имеет, конечно. Я про то, что и так понятно было.

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