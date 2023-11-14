Василий Березуцкий заявил, что не хочет в ближайшее время возвращаться в Россию

Будет справедливо , если этому поцу на территорию РФ въезд запретят (пожизненно) .
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, что будет взвешенно подходить к приглашениям о тренерской работе.
«Что буду делать, если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят на роль тренера? Не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу. Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать», – сказал Березуцкий.
- Василий Березуцкий после завершения игровой карьеры работал в тренерских штабах нидерландского «Витесса», а также «Краснодара» и ЦСКА.
- Защитник выступал за ЦСКА в течение 17 лет, а в начале карьеры также поиграл в РПЛ за «Торпедо-ЗИЛ».
- На счету Василия Березуцкого более 100 матчей за сборную России.
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