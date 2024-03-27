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    • Журавель раскрыл историю сюжета «Футбольного клуба» про третьего брата Березуцкого

    Журавель раскрыл историю сюжета «Футбольного клуба» про третьего брата Березуцкого

    Бывший корреспондент программы «Футбольный клуб» Тимур Журавель вспомнил, как его команда в 2011 году создала шуточный сюжет про братьев Березуцких.

    «Вася Уткин позвал нас с Михаилом Моссаковским в комнату и говорит: «На 1 апреля надо сделать что-нибудь с братьями-близнецами. Есть Комбаровы – разыграйте, что у них есть третий брат.

    Мы подумали с Моссом и поняли, что Комбаровы по общительности не подходят. Решили обратиться к Березуцким. Я долго уговаривал Лешу Березуцкого, чтобы он снялся в роли третьего брата.

    Многие до сих пор думают, что Березуцкие скрывали третьего брата. Вася выдал эту идею, развалившись в своем кабинете», – поделился Журавель на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    vladik12
    1711559162
    Тогда в 2011 я реально поверил.
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