Журавель раскрыл историю сюжета «Футбольного клуба» про третьего брата Березуцкого

Бывший корреспондент программы «Футбольный клуб» Тимур Журавель вспомнил, как его команда в 2011 году создала шуточный сюжет про братьев Березуцких.

«Вася Уткин позвал нас с Михаилом Моссаковским в комнату и говорит: «На 1 апреля надо сделать что-нибудь с братьями-близнецами. Есть Комбаровы – разыграйте, что у них есть третий брат.

Мы подумали с Моссом и поняли, что Комбаровы по общительности не подходят. Решили обратиться к Березуцким. Я долго уговаривал Лешу Березуцкого, чтобы он снялся в роли третьего брата.

Многие до сих пор думают, что Березуцкие скрывали третьего брата. Вася выдал эту идею, развалившись в своем кабинете», – поделился Журавель на ютуб-канале «Это футбол, брат!».