Журавель раскрыл историю сюжета «Футбольного клуба» про третьего брата Березуцкого

Бывший корреспондент программы «Футбольный клуб» Тимур Журавель вспомнил, как его команда в 2011 году создала шуточный сюжет про братьев Березуцких.
«Вася Уткин позвал нас с Михаилом Моссаковским в комнату и говорит: «На 1 апреля надо сделать что-нибудь с братьями-близнецами. Есть Комбаровы – разыграйте, что у них есть третий брат.
Мы подумали с Моссом и поняли, что Комбаровы по общительности не подходят. Решили обратиться к Березуцким. Я долго уговаривал Лешу Березуцкого, чтобы он снялся в роли третьего брата.
Многие до сих пор думают, что Березуцкие скрывали третьего брата. Вася выдал эту идею, развалившись в своем кабинете», – поделился Журавель на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Уткин умер на прошлой неделе в 52 года.
- Василий Березуцкий сейчас работает в штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
- Алексей Березуцкий покинул в 2022 году пост главного тренера ЦСКА и с тех пор в футболе не работает.