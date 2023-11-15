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    • В Госдуме усомнились в психическом здоровье Березуцкого после его заявлений

    В Госдуме усомнились в психическом здоровье Березуцкого после его заявлений

    Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

    • Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «После таких слов надо проверить человека на психическое равновесие. Сейчас плохая погода в мире, плюс депрессивное состояние у человека из-за мировой ситуации. Мы живем в России, да, мы понимаем, что сейчас не самые лучшие и светлые времена у нашей страны, но поступать так, как поступает Березуцкий, это достойно предательства!

    У нас хорошие клиники, пусть немного полежит, поймет, что был не прав, и извинится. Березуцкий забыл, что он всю жизнь проиграл в ЦСКА. Ему платили российские налогоплательщики. Если он с чем-то не согласен, то пусть сдаст российский паспорт», – сказал Свищев.

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    Источник: «Газета.ru»

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    15.11.2023 19:21
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 21 час назад

      Не думцам нашим определять псих здоровье Васька, там больше половины надо закрыть на лоботомию))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 23 часа назад

      Кандидаты в депутаты перед выборами проходят медкомиссию - нарколог, психиатр?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart 15 ноября, 21:50

      Есть поговорка о том что у кого чего болит тот о том и говорит. Короче то что депутат базарит за лечебницу с этим все ясно. Интересно другое. "
      Ему платили российские налогоплательщики " А с какого хрена??? И вопрос этот не к Васе а именно к тебе глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy 15 ноября, 21:20

      Пока только видно одного психа по фамилии Свищев

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25391

      bset 15 ноября, 20:56

      Любого готовы заклевать, кто хоть чуть-чуть не согласен с повесткой. Настоящие вредители. Уничтожают спорт, культуру. Всех достойных людей клеймят предателями

      6
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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > bset 16 ноября, 00:03

      БРАВО !!!

      0
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 15 ноября, 20:55

      Позволю себе усомниться в психическом здоровье Свищева. Чем вы там занимаетесь, дармоеды)

      2
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      Рейтинг: +94

      OtVinta 15 ноября, 20:34

      Ну так а что такого сказал Березуцкий???? Любой спортсмен тренируется на для того, чтобы вариться в собственном соку, а для того, чтобы соревноваться с лучшими атлетами мира. А сейчас Вас везде забанили, Вы нафиг никому не нужны.. Спасибо можете сказать сами знаете кому ….

      3
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      ...
      Рейтинг: +955

      Roma56 > OtVinta 15 ноября, 20:51

      Израиль за несколько недель ковровыми бомбардировками убил столько мирных палестинцев, сколько Россия за 2 года и близко не тронула. Израиль при этом никто нигде и не думает забанить. Поэтому спасибо понятно кому говорить, и это не российское руководство.
      А по поводу высказываний Березуцкого - полностью согласен. Российский Чемпионат - это низкоуровневое, неконкурентоспособное дно. Можно бегать в пол силы, или вовсе протирать ***ой лавку - бабки все равно капают. А какого играть в более сильном чемпионате - по уезжавшим в последнее время "суперзвездам РПЛ" видно. Но они хотя бы не побоялись попробовать свои силы и поехали доказывать, что что то умеют в футболе.

      0
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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Roma56 16 ноября, 00:12

      Ты забыл написать, что Хамас напал на Израиль и уничтожение его жителей было как САМОЦЕЛЬ !!! Ты забыл написать, что Израиль предупредил о том что будет уничтожать Хамас в Секторе Газа, ты забыл написать, что было дано время, что бы жители покинули эту территорию и для них были организованы коридоры, ты забыл написать, что Хамас умышленно прятался среди местного населения и препятствовал их эвакуации, а соседи не горели желанием принимать беженцев !!! КОМУ СПАСИБО ???!!!

      1
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      Рейтинг: +955

      Roma56 > VVM1964 16 ноября, 01:05

      Ты забыл ты забыл ты забыл - напиши еще 1000 раз

      0
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      Рейтинг: +955

      Roma56 > VVM1964 16 ноября, 01:07

      А ты не забыл, что на Украине - самоцелью СВО не было уничтожение мирных, и даже всу-шников?

      0
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      Рейтинг: +955

      Roma56 > VVM1964 16 ноября, 01:12

      Посольство сша за несколько дней до начала СВО дало рекомендации своим гражданам покинуть украину, а самим украинцам никто ничего не рекомендовал - ты это не забыл? Забывчивый парень

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      Рейтинг: +955

      Roma56 > VVM1964 16 ноября, 01:13

      60 лет прожил и все коту под хвост, ума ноль

      0
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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Roma56 18 часов назад

      Ты прав - Байден про СВО предупредил за насколько недель, а вот наши "товарищи" орали, что этого не будет, потому что не будет никогда !!! Про ум ни тебе говорить - ты сам себе противоречишь ... (((

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      ...
      Рейтинг: +514

      Боцман52 > VVM1964 12 часов назад

      Так ты не ответил, почему к Израилю отношение другое? Ситуации схожие. Или это свой, родной союзник.

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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Боцман52 12 часов назад

      Скажу сразу - я к еврейской нации не принадлежу. Отношение такое потому что - ситуация такая !!! Скажи-ка мне - кто на кого напал - Хамас на Израиль или наоборот !!! Скажи-ка мне - у кого какие цели ? - У Израиля уничтожение арабов или Хамас как организацию ? У Хамас какие цели ???

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      Рейтинг: +94

      OtVinta > Roma56 12 часов назад

      Ты себя слышишь?????? Израиль нападал на кого первым, в заложники брал кого, головы отрезал ???????

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      ...
      Рейтинг: +514

      Боцман52 > VVM1964 11 часов назад

      Какая такая ситуация? Чем отличаются две ситуации (наша с Украиной и Израиль с Палестиной)? 1. Там Хамас напал первым, у нас ВСУ продолжали обстреливать Донбас, убивая русских людей (тем более уже известно, что они хотели перейти в наступление на Донбас и нет никакой гарантии, что не пошли бы дальше.). 2. Судя по тому, как Израиль ведет операцию, я уже не уверен, что он хочет уничтожить только Хамас. Пока мирных жителей убито гораздо больше, чем террористов. (Хамас считаю террористами с соответствующим к ним отношении). И еще тогда скажи. Почему к США и Европе не вводили никакие санкции за Югославию, Ирак, Ливию, Сирию и т.д.?

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      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Боцман52 10 часов назад

      А ты побольше слушай пропага*донов ... Ты еще забыл упомянуть боевых комаров, которыми готовились изничтожить Россию ))) Ну в Сирии мы тоже "потрудились", что же касаемо остального - согласен "что дозволено Юпитеру, не дозволено быку" ( это не к тому что я КОГО-ТО хочу оправдать ) Осуждаю и американскую сторону - тоже есть за что ! А что они творили во Вьетнаме !!! ((( Что же касается Израиля - пожалуй у них нет выбора ((( Остановится... - и нападения на них ОДНОЗНАЧНО повторятся - только жесткий отпор !

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      Рейтинг: +514

      Боцман52 > VVM1964 8 часов назад

      Там не только "боевые комары", но и ракеты Хаймарс и т.д. И воюем мы не столько с Украиной, как с НАТО, пусть и не официально. В Сирии мы, в отличии от остальных находимся по просьбе официального руководства (какое бы оно не было, плохое или хорошее).Так же, как у нас с Украиной. Надо уничтожить нациков и им подобных, которые не только кричат "москаляку на гиляку", но и могут это сделать. Если мы остановимся, то не только терракты повторятся, но и похуже будет.

      1
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      Рейтинг: +955

      Roma56 > OtVinta 6 часов назад

      Побольше вопросительных знаков поставь, а то не понятно

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      Рейтинг: +955

      Roma56 > OtVinta 6 часов назад

      Если сами не поняли до сих пор спустя 2 года почему СВО началась и почему санкции так быстро ввели - уже и не поймете. Но знайте, что таких как вы подавляющее меньшинство - так что скулите, какие вы недовольные и как кому спасибо надо говорить, да только не высовывайтесь, никто вас защищать не станет

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      Рейтинг: +976

      timon2401 15 ноября, 20:29

      да Василий по сравнению с представителями нашей госдумой ангел во плоти)) ему может клиника помочь, а этих уже ни что ни спасёт

      3
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      Рейтинг: +215

      Непутриот 15 ноября, 20:29

      в госдурку и психиатров вызывать не надо, диагноз на их лживых тупых плешивых толстых ряхах виден!

      1
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      ...
      Рейтинг: +13542

      Вомбат > Непутриот 15 ноября, 23:02

      Уважаемый, вы противоречите себе. Тупость и лживость психопатам совершенно не свойственны. Их диагноз вовсе не психоз.

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      Рейтинг: +3614

      momwig_ 15 ноября, 20:21

      О как! Ему плательщики платили? А мы-то всю дорогу думали, что - Гинер...

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      Рейтинг: +955

      Roma56 > momwig_ 15 ноября, 20:54

      Так это ж депутат - он по себе только и судит

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