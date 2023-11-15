В Госдуме усомнились в психическом здоровье Березуцкого после его заявлений

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«После таких слов надо проверить человека на психическое равновесие. Сейчас плохая погода в мире, плюс депрессивное состояние у человека из-за мировой ситуации. Мы живем в России, да, мы понимаем, что сейчас не самые лучшие и светлые времена у нашей страны, но поступать так, как поступает Березуцкий, это достойно предательства!

У нас хорошие клиники, пусть немного полежит, поймет, что был не прав, и извинится. Березуцкий забыл, что он всю жизнь проиграл в ЦСКА. Ему платили российские налогоплательщики. Если он с чем-то не согласен, то пусть сдаст российский паспорт», – сказал Свищев.