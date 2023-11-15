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  • В Госдуме усомнились в психическом здоровье Березуцкого после его заявлений

В Госдуме усомнились в психическом здоровье Березуцкого после его заявлений

15 ноября 2023, 19:21
35

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

  • Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«После таких слов надо проверить человека на психическое равновесие. Сейчас плохая погода в мире, плюс депрессивное состояние у человека из-за мировой ситуации. Мы живем в России, да, мы понимаем, что сейчас не самые лучшие и светлые времена у нашей страны, но поступать так, как поступает Березуцкий, это достойно предательства!

У нас хорошие клиники, пусть немного полежит, поймет, что был не прав, и извинится. Березуцкий забыл, что он всю жизнь проиграл в ЦСКА. Ему платили российские налогоплательщики. Если он с чем-то не согласен, то пусть сдаст российский паспорт», – сказал Свищев.

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Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий
Комментарии (35)
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saf05
1700065683
А тренер сборной тоже псих ?
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VVM1964
1700067703
Не далеко и до принудительного психиатрического лечения "инакомыслящих" - вы хотели в СССР, получите, распишитесь !!! (((
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momwig_
1700068908
О как! Ему плательщики платили? А мы-то всю дорогу думали, что - Гинер...
Ответить
timon2401
1700069399
да Василий по сравнению с представителями нашей госдумой ангел во плоти)) ему может клиника помочь, а этих уже ни что ни спасёт
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OtVinta
1700069668
Ну так а что такого сказал Березуцкий???? Любой спортсмен тренируется на для того, чтобы вариться в собственном соку, а для того, чтобы соревноваться с лучшими атлетами мира. А сейчас Вас везде забанили, Вы нафиг никому не нужны.. Спасибо можете сказать сами знаете кому ….
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NewLife
1700070948
Позволю себе усомниться в психическом здоровье Свищева. Чем вы там занимаетесь, дармоеды)
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Skull_Boy
1700072407
Пока только видно одного психа по фамилии Свищев
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Napaleon Banapart
1700074228
Есть поговорка о том что у кого чего болит тот о том и говорит. Короче то что депутат базарит за лечебницу с этим все ясно. Интересно другое. " Ему платили российские налогоплательщики " А с какого хрена??? И вопрос этот не к Васе а именно к тебе глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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Дядя Серёжа
1700102624
Кандидаты в депутаты перед выборами проходят медкомиссию - нарколог, психиатр?
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Oldtrafford83
1700110914
Не думцам нашим определять псих здоровье Васька, там больше половины надо закрыть на лоботомию))
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