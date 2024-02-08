Слуцкий и его штаб спели песню перед игроками «Шэньхуа» в честь Китайского Нового года

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий и входящие в его штаб Василий Березуцкий и Олег Яровинский исполнили песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Они выступили перед футболистами на командном ужине в честь Китайского Нового года.

Также на праздничном мероприятии выступили все новички «Шанхай Шэньхуа», пополнившие состав клуба зимой.