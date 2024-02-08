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    • Слуцкий и его штаб спели песню перед игроками «Шэньхуа» в честь Китайского Нового года

    Слуцкий и его штаб спели песню перед игроками «Шэньхуа» в честь Китайского Нового года

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий и входящие в его штаб Василий Березуцкий и Олег Яровинский исполнили песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

    Они выступили перед футболистами на командном ужине в честь Китайского Нового года.

    Также на праздничном мероприятии выступили все новички «Шанхай Шэньхуа», пополнившие состав клуба зимой.

    • Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года.
    • Предыдущим клубом в карьере тренера был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года.
    • До отъезда в Китай Слуцкий был соведущим вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой в шоу «Ну, так нельзя, ###».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    08.02.2024 18:19
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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1707405679
    Псисы певчие ))
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    DOCTOR PENALTY
    1707405970
    "Мурку" надо было.
    Ответить
    яцык
    1707409393
    Он же знатный шоумен
    Ответить
    nemolod
    1707412671
    Снова номер из КВН?
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