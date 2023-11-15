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В РФС ответили на претензии Березуцкого

15 ноября 2023, 20:43
6

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на претензии Василия Березуцкого насчет развития детского футбола.

«Березуцкий сказал, что проблема российского футбола в академиях? Одна из проблем академий профессиональных клубов в том, что на набор приходит не очень большое количество людей. Когда мы проводим совещания, многие руководители академий действительно обеспокоены тем, что не из кого выбирать. Нужно просто для комплекта набрать игроков в школы. Это связано со многими проблемами, в том числе с необходимостью повышения популярности футбола, особенно в крупных городах. В мегаполисах сложный график жизни: пробки, логистика, безопасность. Дети загружены, школа увеличивает количество занятий. У нас есть и другие проекты – например, уроки футбола в школах, и мы рассчитываем, что количество детей, которые полюбят и заходят заниматься футболом, увеличится. Нет задачи сделать из всех профессиональных футболистов, но мотивировать заниматься футболом – одна из наших целей и задач.

ЮФЛ – это для того, чтобы вырастить профессионального футболиста. В 2018 году под эгидой РФС в РПЛ, Кубке России и других лигах было сыграно 1997 матчей. В этом году только в ЮФЛ сыграли свыше 2600 матчей. К 2025 году это количество будет равняться 3600 матчам. Это будет самое самое крупное соревнование в командных видах спорта в стране», – сказал Митрофанов.

  • Накануне вышло интервью Березуцкого Нобелю Арустамяну.
  • Там Василий также призвал спортсменов покидать Россию.
  • Березуцкий всю игровую карьеру провел в России.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий Митрофанов Максим
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1700072247
Хватит уже гнать и знаем как детей набирают в академии у кого есть только ДЕНЬГИ, а остальные нахер, как попадают в старт при помощи ДЕНЕГ и т.д., а потом орете, что не из кого выбрать, если вы сплошное сборище пи_сов
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timon2401
1700072686
всё верно с небольшой поправкой..проблема академий профессиональных клубов не в том что приводят мало детей, а в том что либо родители "бедные" и не потянут, либо родители потянут, но не потянет ребенок((
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erybov1965
1700075598
Да, сейчас многие научились говорить правильные слова,создавать видимость работы,пару напустить,особенно в свое оправдание.Тем более,если есть хорошие юристы.Но ведь дыма,без огня не бывает.Березуцкий находясь в России, ни о чем об этом не говорил или его просто не слышали и вдруг за "бугром" начал.Я думаю пора и в футболе порядок навести,чтобы не оправдываться,как школьник.
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sochi-2013
1700075903
Детский футбол нуждается в финансировании, а деньги уходят на березуцких и промесов-койсеров.
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BRO_football
1700079014
На набор приходят мало, потому что много расходов кладётся на родителей, которые не всегда могут их потянут. Но даже с теми кто приходит, выбирать есть из кого. Молодёжка у каждого клуба РПЛ имеется. Просто клубы даже несмотря на лимит на легионеров, санкции и проблемы с оплатой трансферов всё равно предпочтут купить футболиста из-за границы, вместо того, чтобы развивать и пробовать своих. Например, за 5 лямов евро лучше купят готового легионера, вместо того, чтобы вложить эти деньги в академию. Кто-нибудь заставьте уже бюджетный Зенит использовать своих игроков, вместо того, чтобы развивать бразильскую диаспору! А Краснодар? О чём там Галицкий мечтал? Об 11 воспитанниках в составе? Благодаря каким футболистам сейчас Краснодар на 1 месте?
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