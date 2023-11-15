В РФС ответили на претензии Березуцкого

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на претензии Василия Березуцкого насчет развития детского футбола.

«Березуцкий сказал, что проблема российского футбола в академиях? Одна из проблем академий профессиональных клубов в том, что на набор приходит не очень большое количество людей. Когда мы проводим совещания, многие руководители академий действительно обеспокоены тем, что не из кого выбирать. Нужно просто для комплекта набрать игроков в школы. Это связано со многими проблемами, в том числе с необходимостью повышения популярности футбола, особенно в крупных городах. В мегаполисах сложный график жизни: пробки, логистика, безопасность. Дети загружены, школа увеличивает количество занятий. У нас есть и другие проекты – например, уроки футбола в школах, и мы рассчитываем, что количество детей, которые полюбят и заходят заниматься футболом, увеличится. Нет задачи сделать из всех профессиональных футболистов, но мотивировать заниматься футболом – одна из наших целей и задач.

ЮФЛ – это для того, чтобы вырастить профессионального футболиста. В 2018 году под эгидой РФС в РПЛ, Кубке России и других лигах было сыграно 1997 матчей. В этом году только в ЮФЛ сыграли свыше 2600 матчей. К 2025 году это количество будет равняться 3600 матчам. Это будет самое самое крупное соревнование в командных видах спорта в стране», – сказал Митрофанов.

Накануне вышло интервью Березуцкого Нобелю Арустамяну.

Там Василий также призвал спортсменов покидать Россию.

Березуцкий всю игровую карьеру провел в России.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?